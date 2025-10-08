Осінь хоч і затишна пора року, але у цей час також доводиться багато працювати. Після літа на роботі з'являються нові проєкти й завдання, які потрібно завершити до кінця року.

Однак вечори варто присвячувати відпочинку, адже втома може призвести до вигорання. Редакція Кіно 24 розповість про кілька комедійних серіалів, які допоможуть розслабитися після роботи.

Які серіали подивитись після роботи?

"Тед Лассо"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 34

Тед Лассо – тренер провінційної команди коледжу з американського футболу. Попри відсутність досвіду, йому пропонують посаду менеджера англійської команди Прем'єр-ліги "Річмонд". Футболісти й вболівальники не люблять чоловіка, а власниця клубу намагається його підставити. Однака щирість, почуття гумору та оптимізм допомагають головному герою завойовувати прихильників.

"Тед Лассо": дивіться трейлер онлайн

"Як я зустрів вашу маму"

Кількість сезонів : 9

: 9 Кількість серій: 208

У 2030 році Тед Мосбі розповідає своїм дітям, як він зустрів їхню маму. Історія розпочалася у 2005 році, коли неодружений архітектор жив разом із друзями Маршаллом та Лілі. Він дивився на пару і також хотів знайти кохану. Кумедні ситуації, розчарування, розставання, нещасливі весілля – усе це чекає на героїв.

"Як я зустрів вашу маму": дивіться трейлер онлайн

"Голова"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 32

Антон укладає парі з ректором університету. Він обіцяє, що "підніме на ноги" будь-яке українське село. Ректор пропонує, щоб це була Антонівка. До хлопця приєднуються геній математики Богдан і блогерка Мілана.

"Голова": дивіться трейлер онлайн

"Полкан"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Досвідчений і цинічний опер Павло Сафронов перебуває у комі, а його душа пересилалась у дворового пса. Тільки лейтенант Слава Курочка чує голос поліціянта. Тепер вони разом будуть розслідувати злочини.

"Полкан": дивіться трейлер онлайн

До речі! Після роботи можна подивитись і деякі старі українські серіали.