В материале Кино 24 мы собрали для вас список минисериалов, от которых в восторге все. Выбирайте ленту для себя и наслаждайтесь атмосферой украинского кино после тяжелого рабочего дня.

Рекомендуем Как за 15 лет изменился пылкий Аче из фильма "Три метра над уровнем неба"

Какие украинские сериалы посмотреть?

"Сага"

"Сага" – это украинский сериал, премьера которого состоялась в 2020 году. Лента насчитывает 12 эпизодов, которые рассказывают о жизни украинской семьи Казаков. Зрители могут окунуться в историю нескольких поколений, ведь сериал охватывает события с 1908 года и до сегодняшнего дня.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

Люди из одной семьи на протяжении лет становятся свидетелями важнейших событий последнего столетия в Украине. Иногда они оказываются по разные стороны баррикад. И это становится настоящей трагедией.

Смотрите также 3 украинские сериалы, которые стоит посмотреть, если понравился "Обратное направление" – по ссылке.

"И будут люди"

Еще один украинский минисериал, на который стоит обратить внимание, это "И будут люди". Премьера состоялась 14 сентября 2020 года. Лента также насчитывает 12 эпизодов, поэтому вы легко сможете ее посмотреть всего за несколько дней. История стрела построена сквозь призму жизни обычных людей. Действие происходит в XX веке.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

Главным героям приходится пережить Первую мировую войну, революцию, приход советской власти. И каждый из героев воспринимает все эти события сквозь призму собственной жизни.

"Поймать Кайдаша"

Один из лучших украинских комедийных сериалов – это "Поймать Кайдаша". Сюжет ленты основан на повести Ивона Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья", однако адаптирован под современные реалии.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета семья Кайдашей, которая пытается устроить своих сыновей и их любимых, а также справиться с семейными трудностями на фоне того, что одно поколение не понимает другое.