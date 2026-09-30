Не только "Друзья": 5 современных комедийных сериалов, которые стоит посмотреть

Иногда последнее, что хочется после долгого дня, – еще два часа наблюдать, как кто-то спасает мир, раскрывает ужасное убийство или переживает очередную семейную трагедию. Именно для таких вечеров человечество и придумало комедийные сериалы.

24 Канал собрал 5 сериалов, получивших высокие оценки зрителей и критиков, в которых есть вампиры, учителя, стендап-комики, футбол и даже несколько убийств. Ведь просто смеяться без криминала современному телевидению, очевидно, уже слишком легко.

"Тед Лассо"

Годы: 2020 –

IMDb: 8,7

Жанр: комедия, драма.

Американского тренера Теда Лассо приглашают возглавить английский футбольный клуб, хотя о европейском футболе он знает примерно столько же, сколько большинство из нас о правилах крикета. Однако недостаток опыта герой компенсирует оптимизмом, печеньем и почти патологической способностью видеть в людях хорошее.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 89% средней оценки критиков. Обозреватели особенно отмечают баланс между юмором и драмой, а также то, что сериал не превращает доброту главного героя в слащавую карикатуру.

"Тэд Лассо": смотреть трейлер

"Хитрости"

Годы: 2021 – 2026

IMDb: 8,2

Жанр: комедия, драма.

Дебора Венс – легендарная стендап-комик из Лас-Вегаса, которая совсем не собирается мирно уходить на пенсию. Ава – молодая сценаристка, чья карьера внезапно решила сделать сальто вниз. Их заставляют работать вместе, и вместо милой дружбы поколений начинается прекрасная пассивно-агрессивная война.

Что говорят критики: сериал "Hacks " имеет впечатляющие 98% на Rotten Tomatoes. Первые два сезона вообще получили по 100%, а критики особенно хвалят Джин Смарт, острые диалоги и историю двух женщин, которые способны одновременно поддерживать и доводить друг друга до бешенства.

"Хитрости": смотреть трейлер

"Начальная школа "Эбботт""

Годы: 2021 –

IMDb: 8,2

Жанр: комедия, мокьюментари.

Группа учителей работает в государственной школе Филадельфии, где постоянно не хватает денег, директор живет в своем собственном мире, а дети ежедневно проверяют педагогов на прочность.

Что говорят критики: средний рейтинг сериала на Rotten Tomatoes – 99%. Критики хвалят Квинту Брансон за теплый юмор, сильный актерский ансамбль и умение говорить о проблемах образования, не превращая ситком в лекцию.

"Начальная школа "Эбботт": смотреть трейлер

"Убийства в одном здании"

Годы: с 2021 года

IMDb: 8,0

Жанр: комедия, детектив, криминал.

Трое соседей – Чарльз, Оливер и Мэйбл – обожают подкасты о реальных преступлениях. Когда в их элитном доме происходит загадочная смерть, они решают провести собственное расследование и параллельно записать подкаст.

Что говорят критики: сериал имеет 95% на Rotten Tomatoes, а первый сезон в свое время получил все 100%. Критики отмечают химию между Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес, легкий юмор и то, как сериал одновременно работает и как комедия, и как детектив.

"Убийства в одном здании": смотреть трейлер

"Чем мы занимаемся в тени"

Годы: 2019 – 2024

IMDb: 8,5

Жанр: комедия, хоррор, мокьюментари.

Несколько вампиров уже сотни лет живут вместе на Стейтен-Айленде. Казалось бы, бессмертие, сверхъестественные способности – живи и радуйся. Но даже вампирам приходится ссориться из-за быта, соседей, отношений и того, кто сегодня отвечает за завоевание мира.

Что говорят критики: средняя оценка сериала на Rotten Tomatoes – 96%. Первый сезон критики называли абсурдным, очень смешным и свежим взглядом на вампирскую тему, а сериал с годами только укрепил репутацию одной из лучших телевизионных комедий своего поколения.

"Чем мы занимаемся в тени": смотреть трейлер

А для интересного вечера, когда хочется немного поломать голову, у нас есть " подборку детективных сериалов ". Здесь будут загадочные преступления, подозрительные персонажи и интересные сюжеты.