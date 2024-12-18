"Каскадер" – фильм 2024 года, который доступен к просмотру онлайн

2024 год подарил киноманам немало ярких премьер с топовыми голливудскими актерами. Ведущее место среди них занимает фильм "Каскадер".

Реализовал кинопроект режиссер Дэвид Литч, известный своими популярными лентами "Скоростной поезд", "Джон Вик" и др. Именно он сделал историю об обычном каскадере невероятно увлекательной.

Смотрите также "Кто никогда не меняет своего мнения – не меняет ничего": самый известный фильм о Черчилле

В рамках спецпроекта "Фильм дня" 24 Канал совместно с обновленной платформой телевидения и кино Киевстар ТВ рассказывает больше о фильме Дэвида Литча. Почему стоит посмотреть ленту "Каскадер" – в материале.

О чем фильм "Каскадер"

Сюжет фильма строится вокруг Кольта Сиверса – успешного каскадера, который становится дублером звезды боевиков Тома Райдера. Но неудачно выполненный трюк ставит карьеру мужчины на паузу: он травмируется и после длительного лечения устраивается на работу парковщиком. Все это время Кольт не может себе простить ошибку на съемочной площадке и уже даже не мечтает когда-то вернуться туда.

Но каскадер получает неожиданное предложение от продюсера. Кольта приглашают в Австралию, где его бывшая девушка Джоди снимает свой дебютный фильм "Металлический шторм".

Это не только возможность увидеть Джоди и помочь ей сделать качественно первый проект, но и вернуться в киноиндустрию. Поэтому Кольт соглашается на предложение. Однако Джоди отнюдь не ожидала увидеть бывшего. Ситуация осложняется еще больше из-за загадочного исчезновения главного актера – звезды боевиков, которого Кольт ранее заменял на опасных трюках.

Каскадеру придется разыскивать знаменитость и столкнуться с коварным заговором, а еще – попытаться вернуть утраченную любовь. Но удастся ли Кольту это – зрители увидят в комедийном боевике "Каскадер".

"Каскадер": смотрите видео трейлера на украинском языке

"Каскадер" – не просто экшн

Первое, что привлекло внимание киноманов в этой ленте – это режиссер, который экранизировал "Каскадера". Дэвида Литча знают в Голливуде и во всем мире как одного из самых талантливых авторов боевиков. Поэтому его имя на афише уже свидетельствует, что зрителей ждет действительно захватывающий экшн с невероятными трюками и погонями, которые не укладываются в голове.

Но мало кто знает, что свою карьеру Дэвид Литч начинал с каскадерства. Он присоединился к проектам "Баффи – победительница вампиров", "Матрица", "12 друзей Оушена", "Мистер и миссис Смит", "Троя", "Бойцовский клуб" и многих других культовых лент. Поэтому Дэвид Литч прекрасно передал атмосферу и внутреннюю "кухню" работы каскадеров.

Всего в фильме "Каскадер" можно увидеть много отсылок к фильмам. И здесь зрители смогут распознать как очевидные пасхалки, например культовые фразы Рокки или Доминика Торетто, или аллюзии на "Дюну", так и особые детали, которые распознают только ярые киноманы.

Привлекают внимание и главные актеры ленты, ведь это – оскароносные Эмили Блант и Райан Гослинг. Такой дуэт сразу вызвал оживленные обсуждения и интерес в фильме "Каскадер". И не зря: Эмили и Райан настолько вжились в свои роли, что, пожалуй, не найдется зрителя, который не желал бы этой кинопаре счастья.

В то же время второстепенные роли в фильме "Каскадер" достались:

Аарону Тейлору-Джонсу, который, вероятно, будет новым Джеймсом Бондом,

актрисе из сериала "Тед Лассо" Анне Веддингем,

звезде "Черной пантеры" Уинстону Дюку и др.

На премьере ленты зрители могли увидеть не только этих знаменитостей, но и каскадеров, которые выполняли сногсшибательные трюки. К слову, фильм "Каскадер" вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству кульбитов на мотоцикле.

Где смотреть фильм "Каскадер"

Комедийный боевик уже невозможно посмотреть в кинозале, однако каждый может устроить себе киновечер благодаря онлайн-кинотеатру. Так, на обновленной платформе телевидения и кино фильм "Каскадер" доступен в высоком качестве и с украинским дубляжом. К тому же просматривать ленту можно без перерывов на рекламу, поэтому максимальный комфорт гарантирован.

А если так случится, что "Каскадер" не сумеет поразить, всегда есть что-то новое на Киевстар ТВ! На платформе размещено более 20 000 фильмов и сериалов, поэтому каждый найдет идеальную ленту на вечер.