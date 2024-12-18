Реалізував кінопроєкт режисер Девід Літч, відомий своїми популярними стрічками "Швидкісний потяг", "Джон Уік" та ін. Саме він зробив історію про звичайного каскадера неймовірно захопливою.

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У рамках спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою телебачення і кіно Київстар ТБ розповідає більше про фільм Девіда Літча. Чому варто переглянути стрічку "Каскадер" – у матеріалі.

Про що фільм "Каскадер"

Сюжет фільму будується довкола Кольта Сіверса – успішного каскадера, який стає дублером зірки бойовиків Тома Райдера. Та невдало виконаний трюк ставить кар’єру чоловіка на паузу: він травмується і після тривалого лікування влаштовується на роботу паркувальником. Увесь цей час Кольт не може собі пробачити помилку на знімальному майданчику і вже навіть не мріє колись повернутись туди.

Але каскадер отримує несподівану пропозицію від продюсера. Кольта запрошують до Австралії, де його колишня дівчина Джоді знімає свій дебютний фільм "Металевий шторм".

Це не лише можливість побачити Джоді і допомогти їй зробити якісно перший проєкт, але й повернутись у кіноіндустрію. Тож Кольт погоджується на пропозицію. Однак Джоді аж ніяк не очікувала побачити колишнього. Ситуація ускладнюється ще більше через загадкове зникнення головного актора – зірки бойовиків, якого Кольт раніше заміняв на небезпечних трюках.

Каскадеру доведеться розшукувати знаменитість та зіткнутись із підступною змовою, а ще – спробувати повернути втрачене кохання. Та чи вдасться Кольту це – глядачі побачать у комедійному бойовику "Каскадер".

"Каскадер": дивіться відео трейлеру українською

"Каскадер" – не просто екшн

Перше, що привернуло увагу кіноманів у цій стрічці – це режисер, який екранізував "Каскадера". Девіда Літча знають у Голлівуді та усьому світі як одного з найталановитіших авторів бойовиків. Тому його ім’я на афіші вже свідчить, що на глядачів чекає справді захопливий екшн з неймовірними трюками та погонями, які не вкладаються в голові.

Та мало хто знає, що свою кар’єру Девід Літч починав з каскадерства. Він долучився до проєктів "Баффі – переможниця вампірів", "Матриця", "12 друзів Оушена", "Містер і місіс Сміт", "Троя", "Бійцівський клуб" та багатьох інших культових стрічок. Тому Девід Літч чудово передав атмосферу та внутрішню "кухню" роботи каскадерів.

Загалом у фільмі "Каскадер" можна побачити багато відсилок до фільмів. І тут глядачі зможуть розпізнати як очевидні пасхалки, як-от культові фрази Роккі чи Домініка Торетто, або ж алюзії на "Дюну", так і особливі деталі, які розпізнають лише затяті кіномани.

Привертають увагу й головні актори стрічки, адже це – оскароносні Емілі Блант і Раян Гослінг. Такий дует одразу викликав жваві обговорення та зацікавлення у фільмі "Каскадер". І не дарма: Емілі та Раян настільки вжились у свої ролі, що, мабуть, не знайдеться глядача, який не бажав би цій кінопарі щастя.

Водночас другорядні ролі у фільмі "Каскадер" дістались:

Аарону Тейлору-Джонсу, який, ймовірно, буде новим Джеймсом Бондом,

актрисі з серіалу "Тед Лассо" Ганні Веддінгем,

зірці "Чорної пантери" Вінстону Дюку та ін.

На прем’єрі стрічки глядачі могли побачити не лише цих знаменитостей, але й каскадерів, які виконували карколомні трюки. До слова, фільм "Каскадер" увійшов до Книги рекордів Гіннеса за кількістю кульбітів на мотоциклі.

Де дивитись фільм "Каскадер"

Комедійний бойовик вже неможливо переглянути в кінозалі, однак кожен може влаштувати собі кіновечір завдяки онлайн-кінотеатру. Так, на оновленій платформі телебачення і кіно фільм "Каскадер" доступний у високій якості та з українським дубляжем. До того ж переглядати стрічку можна без перерв на рекламу, тож максимальний комфорт гарантований.

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