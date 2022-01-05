Комедию "Нереальный КОПец" покажут на телевидении: когда и где смотреть
Источник:"Новое украинское кино"
Популярную украинскую комедию "Нереальный КОПец" на праздники покажут на телевидении. 9 января ее можно будет посмотреть на телеканале ICTV.
Телепремьера украинской комедии о патрульных состоится в 20:50. Главные роли в этой ленте сыграли Стас Боклан, Дмитрий Ступка и Богдан Юсипчук.
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О комедии "Нереальный КОПец"
Режиссером и сценаристом комедии стал Александр Беляк. В кинопрокате фильм показали 4 марта 2021 года и он вызвал интерес поклонников. В частности тем, что в нем дебютировал судья проекта "Танцы со звездами", хореограф Влад Яма.Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покера, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.
Сюжет фильма
Согласно сценарию, президент заявил, что все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Создатели ленты покажут последствия такого заявления. Это стало небольшой проблемой для начальника полиции Петра Бурундяка, который только начал строить карьеру. Мужчина вызвал ленивого сына Василия, который проживал в США, и устроил его на работу патрульным своего участка. И это для того, чтобы держать все под контролем.
Василий стал напарником строгого лейтенанта Богдана Громова и начал подготовку к ежегодному соревнованию. Как развивались события дальше – смотрите в фильме.
Актеры
- Станислав Боклан;
- Дмитрий Ступка;
- Богдан Юсипчук;
- Анна Саливанчук;
- Полина Логунова;
- Влад Яма;
- Борис Барский.
Официальный трейлер фильма "Нереальный КОПец": смотрите видео онлайн