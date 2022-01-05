Телепремьера украинской комедии о патрульных состоится в 20:50. Главные роли в этой ленте сыграли Стас Боклан, Дмитрий Ступка и Богдан Юсипчук.

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О комедии "Нереальный КОПец"

Режиссером и сценаристом комедии стал Александр Беляк. В кинопрокате фильм показали 4 марта 2021 года и он вызвал интерес поклонников. В частности тем, что в нем дебютировал судья проекта "Танцы со звездами", хореограф Влад Яма.

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Сюжет фильма

Согласно сценарию, президент заявил, что все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Создатели ленты покажут последствия такого заявления. Это стало небольшой проблемой для начальника полиции Петра Бурундяка, который только начал строить карьеру. Мужчина вызвал ленивого сына Василия, который проживал в США, и устроил его на работу патрульным своего участка. И это для того, чтобы держать все под контролем.

Василий стал напарником строгого лейтенанта Богдана Громова и начал подготовку к ежегодному соревнованию. Как развивались события дальше – смотрите в фильме.

Актеры

Станислав Боклан;

Дмитрий Ступка;

Богдан Юсипчук;

Анна Саливанчук;

Полина Логунова;

Влад Яма;

Борис Барский.

Официальный трейлер фильма "Нереальный КОПец": смотрите видео онлайн