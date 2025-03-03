Конан О'Брайен ошеломил появлением на Оскар-2025: ведущий "вылез" с Деми Мур

Гламурный мир Оскара замер в ожидании, ведь продолжается одно из самых ожидаемых кинособытий года – церемония награждения Оскара-2025. В этот особенный момент на сцене появился ведущий Конан О'Брайен и сразу ошеломил всех.

Известный своим уникальным юмором, харизмой и способностью с легкостью взаимодействовать с публикой, О'Брайен уже давно завоевал популярность как ведущий телевизионных шоу. Ведущий выделился и на этот раз.

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Конан О'Брайен ошеломил появлением на Оскар-2025: что произошло

Конан О'Брайен ошеломил всех присутствующих своим неожиданным появлением на сцене Оскара-2025. Однако, как оказалось, это необычное появление имело неожиданную и оригинальную причину – ведущий буквально "вылез" из Деми Мур, известной голливудской актрисы.

Сцена была частью креативного элемента церемонии, который был связан с кадрами из фильма "Субстанция", где Деми Мур исполняет одну из главных ролей. В этом фильме актриса изображает сильную и эмоционально насыщенную героиню, а сам момент на сцене Оскара стал своеобразной аллюзией на сюжетную линию фильма.

Этот интерактивный ход привлек большое внимание и добавил церемонии особого колорита. К тому же стоит отметить, что Деми Мур номинирована на Оскар в категории "Лучшая женская роль" за свою чрезвычайную игру в "Субстанции".