Відомий своїм унікальним гумором, харизмою та здатністю з легкістю взаємодіяти з публікою, О'Браєн вже давно завоював популярність як ведучий телевізійних шоу. Ведучий виділився і цього разу.

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Конан О'Браєн приголомшив появою на Оскар-2025: що сталося

Конан О'Браєн приголомшив всіх присутніх своєю несподіваною появою на сцені Оскара-2025. Однак, як виявилося, ця незвичайна поява мала неочікувану й оригінальну причину – ведучий буквально "виліз" із Демі Мур, відомої голлівудської акторки.

Сцена була частиною креативного елементу церемонії, який був пов'язаний з кадрами з фільму "Субстанція", де Демі Мур виконує одну з головних ролей. У цьому фільмі акторка зображує сильну та емоційно насичену героїню, а сам момент на сцені Оскара став своєрідною алюзією на сюжетну лінію фільму.

Цей хід привернув неабияку увагу і додав церемонії особливого колориту. До того ж варто зазначити, що Демі Мур номінована на Оскар у категорії "Найкраща жіноча роль" за свою надзвичайну гру в "Субстанції".