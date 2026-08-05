Уже 13 августа в украинских кинотеатрах начнется показ хоррор-триллера "Конец Оук-стрит" – фильма, который заставит зрителей нервно оглядываться еще долго после выхода из зала.



Режиссер картины Дэвид Роберт Митчелл, известный своим умением превращать обычные пригороды в источник настоящего ужаса, накануне премьеры поделился с "24 Каналом" подробностями съемок и рассказал, как детское увлечение динозаврами, атмосфера кино 1980-х и случайная прогулка по пригороду превратились в масштабную приключенческую историю.

О чем фильм "Конец Оук-стрит"



Фильм "Конец Оук-стрит" / Фото imdb



В центре фильма "Конец Оук-стрит" – семья Платтов. После загадочного космического явления улица Оук-стрит вырывается из пригорода и переносится в неизвестное место. Герои вскоре осознают, что их выживание зависит от того, смогут ли они держаться вместе и сориентироваться в уже неузнаваемой обстановке.

Главные роли в картине исполнили Энн Хэтэуэй, Юэн Макгрегор, Мэйзи Стелла и Кристиан Конвери. Сценаристом и режиссером фильма стал Дэвид Роберт Митчелл, а среди продюсеров – Дж. Дж. Абрамс, Ханна Мингелла, Джон Коэн, Мэтт Джексон и Томми Харпер.

Откуда взялась идея "Конца Оук-стрит"

Почему, создавая эту историю, вы сделали ставку именно на динозавров, а не на какие-либо другие фантастические существа?



Одержимость динозаврами – это, считайте, мое семейное наследие. Отец всю жизнь мечтал стать палеонтологом и практически не расставался с книгами о динозаврах – я вырос в этой атмосфере. Добавьте к этому стоп-моушн-работы Рэя Гарригаузена, которые мы часто пересматривали вместе, в частности "Долину Гванги" (американский фильм в жанре вестерн-фэнтези 1969 года – примечание автора), где ковбои сталкиваются с аллозавром, – и становится понятно, откуда у меня эта идея фильма о динозаврах, которая с детства никуда не исчезала. Вопрос был только один: какой именно должна быть моя версия этой истории.

Что же должно было произойти, чтобы детское увлечение динозаврами наконец превратилось в полнометражный фильм?

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Несколько лет назад я просто гулял по своему району – обычная прогулка, ничего особенного – и проходил мимо довольно характерного дома и переулка. И вдруг представил: а что, если там, в мусоре, рыется динозавр. Просто увидел эту картину отчетливо, словно наяву. Остановился и какое-то время смотрел на нее – что-то фантастическое посреди вполне обыденного среднеклассового квартала. И подумал: я хочу написать историю, которая будет вызывать именно такое ощущение. Хочу снять фильм, который передаст что-то похожее на тот самый образ, который возник у меня в голове.

События "Конца Оук-стрит" разворачиваются в начале 1980-х. Почему именно эта эпоха стала идеальной для вашей истории?

Я – ребенок 80-х, поэтому просто возвращался мыслями к тому времени, которое для меня очень много значит. И, кажется, в 70-х и 80-х действительно снимали фильмы совсем другого уровня – с персонажами, к которым по-настоящему привязываешься и за которых искренне переживаешь. А уже потом этих героев бросали в опасные, напряженные обстоятельства и заставляли искать выход. И поскольку зритель уже успел полюбить персонажа, все зрелище сразу приобретало иной вес. Не хочу сказать, что сейчас так не снимают – снимают, и неплохо. Но, на мой взгляд, именно тот период был своеобразной вершиной жанра.

Секреты съемок "Конца Оук-стрит"



Фильм "Конец Оук-стрит" / Фото imdb



Вы не только перенесли события в 1980-е, но и воссоздали эстетику кино того времени. Как рождался этот визуальный стиль?

Мы решили снимать фильм в стиле, более близком к тому, как такие картины создавались в конце 1970-х и в начале 1980-х. Это означало не снимать слишком много материала с разных ракурсов, позволять событиям разворачиваться внутри кадра и замедлить монтажный ритм. Мы хотели добавить немного света и радости в освещение и композиции, особенно в определенных частях фильма, а также сохранить определенный уровень натурализма.

Зритель видит на экране всего несколько минут, но за ними часто стоят недели подготовки. Какая сцена оказалась самой сложной в производстве и почему?

Есть моменты с несколько более сложной операторской работой, но я надеюсь, что они не будут восприниматься как таковые, и во время просмотра все будет казаться простым, даже если на самом деле это было не так. Например, преследование аллозавром потребовало много поисков локаций, планирования и репетиций с камерой, чтобы понять, как все реализовать. Так что за этим стояла очень тщательная подготовка.

Сегодня многое можно создать с помощью компьютерной графики. Почему для вас было важно не полагаться только на искусственный интеллект, а снимать и в реальных локациях?

Я был очень рад, что нам удалось снимать в Атланте, потому что для меня было чрезвычайно важно, чтобы район был настоящим. У нас есть все эти фантастические существа, странные животные, которых не существует. Поэтому, на мой взгляд, семья должна была быть настоящей, нам нужны были замечательные актеры, а также реальный район – без излишнего количества зеленого экрана и компьютерных фонов.



Динозавры в фильме не воспринимаются как просто компьютерные эффекты – они выглядят живыми. Как вам удалось достичь такого результата?

За создание динозавров отвечала команда Industrial Light & Magic. Они привнесли все свои знания и творческий подход в наши обсуждения того, как должны выглядеть эти животные, что будет интересно именно для этого фильма и какие уникальные элементы можно добавить. Таков был процесс: создать жизнь и убедиться, что это живые животные, а не просто существа, которые существуют ради отдельных моментов в фильме. Чтобы в них чувствовались настоящая фактура и жизнь.

Режиссер объяснил, почему сделал ставку именно на Энн Хэтэуэй



Фильм "Конец Оук-стрит" / Фото imdb



В фильме много экшена, но больше всего запоминаются сами герои. Насколько важна для вас была актерская команда?

Мне хотелось, чтобы зритель не просто наблюдал за событиями, а искренне переживал за героев. Благодаря Энн Хэтэуэй, Юэну Макгрегору, Мэйзи Стелли и Кристиану Конвери между персонажами возникла настоящая химия. Именно она заставляет поверить в эту историю, даже когда на экране начинает происходить что-то невероятное.

В фильме главную пару сыграли Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор. Насколько они соответствовали тем героям, которых вы представляли еще на этапе написания сценария?

Энн – просто невероятная актриса. Я знал, что она будет фантастической, если нам повезет и она согласится сниматься. Одно дело – драматические моменты в рамках семейной истории, но когда мы перешли к напряжению, опасности и страху, она подняла все на совершенно новый уровень. Мы все это почувствовали – каждый, кто наблюдал за съемками.

Когда стало ясно, что Энн и Юэн сыграют мужа и жену, родителей в этой семье, я был невероятно счастлив. Их взаимодействие, химия между ними, различные оттенки их характеров были фантастическими.

Фильм "Конец Оук-стрит": смотреть трейлер