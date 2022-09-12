ВСУ освободили родной город актрисы Любавы Грешновой: "Пока я просто плачу все время"

Сейчас идет успешное контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Украинские звезды реагируют на достижения нашей армии и выражают свои эмоции гордости и уважения. Среди них и актриса Любава Грешнова.

В своем инстаграме Любава отметила, что ВСУ уволили родной город, где находит ее дом, родственники и знакомые. Речь идет о городе, который с первых дней войны был в оккупации, но звезда его не называет. Известно, что актриса родилась в Харькове.

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ВСУ уволили родной город актрисы Любавы Грешновой

11 сентября 2022 года. Официально был освобожден населенный пункт, в котором находится мой дом, мои близкие, родственники и соседи. С первого дня войны этот город был в оккупации,

– написала она в инстаграме.

Актриса продолжила: "Мы ждали, все ждали. Пока я просто плачу все время от безумной гордости и счастья". Звезда намекнула, что россияне могли разграбить ее квартиру: "Все подробности потом, даже если моя стиральная машина уже за уралом, плевать". Она вспомнила о саде с "самыми вкусными в мире яблоками", за которым она ухаживала в детстве. "Я приеду и крепко-крепко буду обнимать каждое дерево, каждую травнику!", – написала она.

"Вроде сон, проглатываю сопли, но они сопли счастья. Я хочу обнять каждого, кто знает, что такое, когда родные в оккупации, всех, кто сегодня радуется, и тех кто еще ждет! Это страшное испытание, но только Украинцы умеют так достойно его проходить, и так безумно и искренне верить в ВСУ и молиться за наших героев", – поделилась актриса.



ВСУ уволили родной город актрисы Любавы Грешновой / Фото из инстаграма звезды

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Что известно о Любаве Грешновой

Любава Грешнова родилась 5 июля 1988 в Харькове. Этот город – Родина актрисы. Там она училась в университете Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и изучала актерское мастерство.

В 2009 году вошла в труппу театра "Созвездие", где она сыграла роль Митиля в пьесе "Синяя птица". В 2012 году звезда переехала в Москву, где и осталась работать.

Популярность Любавы Грешновой в значительной степени связана с ролями, которые она сыграла в известных фильмах, таких как "Маршрут милосердия", "Соседи", "Любовь и немного перца", "Огни большого города", "По закону", "Чудо", "Время грехов", "Дом для двоих", "Бывшая".

Сегодня Любава находится в Польше, волонтерит и публикует сообщения в инстаграме на украинском языке.