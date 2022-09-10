Владимир Зеленский 9 сентября сообщил, что наши защитники освободили уже более 30 населенных пунктов Харьковской области. Теперь даже Стивен Кинг знает, что ВСУ дошли до Купянска.
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Стивен Кинг прокомментировал контрнаступление ВСУ
В своем твиттере писатель лаконично написал: "Украинцы надирают задницы сегодня! Слава Украине!".
Стивен Кинг уже не в первый раз выражает поддержку Украине и посвящает свои сообщения в твиттере именно украинцам. В них осуждает войну россии против Украины, называет путина убийцей и показывает свои фотографии с украинской символикой.
Стивен Кинг прокомментировал контрнаступление ВСУ
Ранее Стивен Кинг отреагировал на ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге и назвал его терактом, а свое сообщение окончил лозунгом "Слава Украине".
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