Володимир Зеленський 9 вересня повідомив, що наші захисники звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. Тепер навіть Стівен Кінг знає, що ЗСУ дійшли до Куп'янська.

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Стівен Кінг прокоментував контрнаступ ЗСУ

У своєму твітері письменник лаконічно написав: "Українці надирають дупи сьогодні! Слава Україні!".

Стівен Кінг вже не вперше висловлює підтримку Україні та присвячує свої дописи у твітері саме українцям. У них засуджує війну росії проти України, називає путіна вбивцею та показує свої фото з українською символікою.



Стівен Кінг прокоментував контрнаступ ЗСУ / Скриншот твіту

Збройні Сили України пішли у наступ 29 серпня. Він відбувається в умовах інформаційної тиші. Влада закликає не поширювати інформацію до оприлюднення офіційних даних.

Раніше Стівен Кінг відреагував на ракетний удар по ТРЦ в Кременчуку і назвав його терактом, а своє повідомлення закінчив гаслом "Слава Україні".

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