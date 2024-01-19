Однако директор Днепровской оперы отрицал все обвинения. Узнайте в материале, что сказал Константин Пинчук на обвинение в избиении Николая Лемешко.

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Константин Пинчук сделал громкое заявление

Все обвинения, выдвинутые в адрес директора Днепровской оперы Константина Пинчука, он отверг.

Буду звонить по телефону директору Черниговского театра, разбираться. Я думаю, что придется мне искать адвоката и на директора, на Черниговский театр, подавать в суд за клевету,

– сказал Константин Пинчук.

В полиции Днепропетровской области сообщили Общественному, что возбуждено уголовное производство по факту инцидента согласно статье 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

По этой статье предусмотрен штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен) или выполнение общественных работ на срок до 200 часов, или исправительных работ на срок до одного года.

Директор Днепровского театра избил Николая Лемешко: что произошло

При разгрузке костюмов к актеру подъехала машина, в которой находился директор оперного театра. Он потребовал от сотрудников отогнать автобус, но его просьбу не смогли выполнить.

Николай сообщил, что мы физически не можем отогнать автобус, потому что проезд заблокирован другими автомобилями. За это Николай получил удар в лицо от директора оперного театра Пинчука Константина,

– объяснили в Черниговском театре.

Черниговский театр имени Шевченко призвал распространять информацию об инциденте и отметил, что все лица, виновные в данной ситуации, должны быть наказаны. Однако Константин Пинчук, похоже, считает по-другому.