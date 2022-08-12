Актер украинского комедийного сериала "Домик на счастье", который показывает Новый канал, Константин Войтенко вместе с профессиональным танцовщиком Антоном Нестерком волонтерят. Сейчас мужчины творческих профессий объединились и вместе помогают ВСУ. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба Нового канала.

И еще Накрыли кассетные мины, – актер Стороженко получил ранения на фронте, но уничтожил оккупантов

Константин Войтенко и Антон Нестерко рассказали о волонтерстве

"Мы включились в работу со второго дня войны, – рассказал Антон Нестерко. – Сначала занимались логистикой: выезд людей из городов, расселение. Потом взяли паузу, поняли, что скоро все уедут, все изменится, и нам нужно заниматься чем-то другим. Тогда знакомые знакомых обратились и сказали, что очень нужны тепловизор и прицел. Поэтому мы приняли решение, что прежде всего открываем волонтерскую карточку и сбор по этому запросу".

Командная работа продуктивна, когда каждый имеет свой постоянный долг. Однажды Константин приехал к Антону, и первое, что он спросил: "Почему ты снимаешь так мало контента?" "Я объяснил, что хочу делать все, что он: упаковывать, заносить, отправлять. А он сказал, что я должен больше снимать. Теперь это и делаю", – поделился Константин Войтенко в ютуб-проекте "Очима правды".

За пять месяцев войны ребятам, как и многим украинским волонтерам, поступило немало средств.

Самый большой донат был от наших американских друзей. Они провели мероприятие и одним платежом перечислили две с половиной тысячи долларов,

– признался Антон Нестерко.

"А ценность малейшего доната в том, что он стабилен. Парень присылал раньше одну гривну каждый день, теперь присылает две гривны. Я его нашел и пообщался, потому что чисто по-человечески было очень интересно, почему так. А он ответил: "Не имею возможности присылать больше, но мне приятно, что могу делать это постоянно". И нам это очень приятно! Каждая гривна важна!", – дополнил Антон.

Смотрите первый сезон сериала "Домик к счастью" весь день 24 августа на Новом канале!

"Домик к счастью": смотрите трейлер