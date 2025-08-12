8 августа сеть ошеломила новость о том, что известный украинский актер Константин Темляк совершал насилие над своей бывшей девушкой Анастасией. Это стало настоящим шоком после премьеры клипа к песне "С какого ты этажа неба" Jerry Heil и Yarmak, где артист снялся вместе со своей супругой.

Заметим, что после скандала музыканты решили удалить клип. Известно, что Темляк также является главным героем украинского фильма "БожеВильны", который собрал ряд престижных наград. Поэтому уже сегодня Украинская Киноакадемия в раздумьях, что делать с лентой. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм "Золотой юлыги".

Официальное заявление Украинской Киноакадемии о скандале с Темляком: что они сказали?

Украинская Киноакадемия заявила, что любые проявления поведения, которые унижают достоинство человека и нарушают взаимоуважение, являются абсолютно недопустимыми. Насильственные действия актера Константина Темляка, которые приобрели широкий общественный резонанс в последние дни, стали еще одним напоминанием о важности ответственности каждого, и Киноакадемия однозначно осуждает такие поступки.

Мы призываем всех участников киноиндустрии придерживаться профессиональной этики и гуманистических ценностей, создавать безопасную и инклюзивную среду для творчества и общения, а также поддерживать друг друга в стремлении сохранять честь и достоинство украинского кино,

– говорится в заметке.

Кроме того, Академия инициировала публичные обсуждения по фильму "БожеВильны", в котором Константин Темляк сыграл главную роль. Известно, что лента получила 11 ключевых номинаций на "Золотой волчок". Поэтому считают необходимым сформировать общее видение дальнейшей судьбы фильма.

Известно, что "БожеВильни" – это украинская полнометражная лента, премьера которой состоялась в 2024 году. Историческая драма рассказывает о 70-х годах XX века, в частности "карательной психиатрии".

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

Напомним, что после обвинений в насилии Jerry Heil и YARMAK удалили клип, в котором снялся Константин Темляк. Музыканты планируют создать новый клип, в котором украинцы смогут принять участие, публикуя свои видео.