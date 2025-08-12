8 серпня мережу приголомшила новина про те, що відомий український актор Костянтин Темляк чинив насильство над своєю колишньою дівчиною Анастасією. Це стало справжнім шоком після прем'єри кліпу до пісні "З якого ти поверху неба" Jerry Heil і Yarmak, де артист знявся разом зі своєю дружиною.

Зауважимо, що після скандалу музиканти вирішили видалити кліп. Відомо, що Темляк також є головним героєм українського фільму "БожеВільні", який зібрав низку престижних нагород. Тому вже сьогодні Українська Кіноакадемія у роздумах, що робити зі стрічкою. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм "Золотої дзиґи".

Офіційна заява Української Кіноакадемії про скандал з Темляком: що вони сказали?

Українська Кіноакадемія заявила, що будь-які прояви поведінки, які принижують гідність людини та порушують взаємоповагу, є абсолютно неприпустимими. Насильницькі дії актора Костянтина Темляка, які набули широкого суспільного резонансу останніми днями, стали ще одним нагадуванням про важливість відповідальності кожного, і Кіноакадемія однозначно засуджує такі вчинки.

Ми закликаємо всіх учасників кіноіндустрії дотримуватися професійної етики та гуманістичних цінностей, створювати безпечне й інклюзивне середовище для творчості та спілкування, а також підтримувати одне одного у прагненні зберігати честь і гідність українського кіно,

– йдеться у дописі.

Окрім того, Академія ініціювала публічні обговорення щодо фільму "БожеВільні", у якому Костянтин Темляк зіграв головну роль. Відомо, що стрічка отримала 11 ключових номінацій на "Золоту дзиґу". Тому вважають за необхідне сформувати спільне бачення щодо подальшої долі фільму.

Відомо, що "БожеВільні" – це українська повнометражна стрічка, прем'єра якої відбулася у 2024 році. Історична драма розповідає про 70-ті роки XX століття, зокрема "каральну психіатрію".

Нагадаємо, що після звинувачень у насильстві Jerry Heil і YARMAK видалили кліп, у якому знявся Костянтин Темляк. Музиканти планують створити новий кліп, у якому українці зможуть взяти участь, публікуючи свої відео.