"Континенталь" состоит из трех эпизодов по 90 минут каждый. Премьера ожидается уже 22 сентября 2023 года, передает 24 Канал.

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О чем будет рассказывать "Континенталь"

События шоу пройдут в Нью-Йорке 1970-х годов 20 века. Роль молодого Уинстона Скотта исполнит Колин Вуделл, консьержа Харона сыграет Айомиде Адегун. В шоу также появится Мел Гибсон, а также украинка Марина Мазепа – она сыграет Гретель.

Если вы помните историю Джона Уика, есть хорошая и плохая сторона. Собственно, я исполняю роль профессиональной убийцы, мой босс – Мэл Гибсон. По сюжету у меня есть брат Гензель. Нас и назвали так интересно – Гензель и Гретель (как героев сказки братьев Гримм "Гензель и Гретель", – 24 канал),

– сказала Марина Мазепа в интервью 24 Каналу.

Марина Мазепа в трейлере "Континенталя" / Скриншот

"У нас будет три больших эпизода, то есть фильм по фильму. Один эпизод продлится где-то 90 минут. Это полный очень профессиональный экшн. У нас было очень много времени, чтобы потренироваться. И мы смогли придумать то, что сможет удивить весь мир. Я только что (июнь 2022 года – 24 Канал) заняла свои последние бои, скажем так. Такие сцены с боями были впервые в моей жизни", – продолжила она.

Трейлер сериала

В ролике показали интерьеры знаменитой гостиницы, в которой проживают наемные убийцы, а также молодого Уинстона Скотта — одного из второстепенных героев фильмов из Киану Ривзом.

"Континенталь" 2023: смотрите трейлер

Кроме "Континенталя", в работе спиноф "Джона Уика", который будет называться "Балерина" с Аной де Армас. Лента должна выйти весной или летом 2024 года.