"Континенталь" складатиметься з трьох епізодів по 90 хвилин кожен. Прем’єра очікується у вересні 2023 року, передає 24 Канал.

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Про що розповідатиме "Континенталь"

Події шоу відбуватимуться в Нью-Йорку 1970-х років 20 століття. Роль молодого Вінстона Скотта виконає Колін Вуделл, консьєржа Харона зіграє Айоміде Адегун. У шоу також з'явиться Мел Гібсон, а також українка Марина Мазепа – вона зіграє Гретель.

Якщо ви пам’ятаєте історію Джона Віка, є хороша та погана сторона. Власне, я виконую роль професійної вбивці, мій бос – Мел Гібсон. За сюжетом, в мене є брат Гензель. Нас і назвали так цікаво – Гензель і Гретель (як героїв казки браттів Грімм "Гензель і Гретель", – 24 канал),

– сказала Марина Мазепа в інтерв’ю 24 Каналу.

Марина Мазепа у трейлері "Континенталя" / Скриншот

"У нас буде три великих епізоди, тобто фільм за фільмом. Один епізод триватиме десь 90 хвилин. Це повний дуже професійний екшн. У нас було дуже багато часу, щоб потренуватися. І ми змогли придумати те, що зможе здивувати увесь світ. Я щойно (червень 2022 року – 24 Канал) зайняла свої останні бої, скажімо так. Такі сцени з боями були вперше у моєму житті", – продовжила вона.

Трейлер серіалу

У ролику показали інтер’єри знаменитого готелю, у якому проживають наймані вбивці, а також молодого Вінстона Скотта — одного з другорядних героїв фільмів з Кіану Рівзом.

"Континенталь" 2023: дивіться трейлер

Крім "Континенталя", у роботі знаходиться спіноф "Джона Віка", що матиме назву "Балерина" з Аною де Армас. Стрічка має вийти навесні або влітку 2024 року.