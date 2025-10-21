Если вы называете себя киноманом, но до сих пор не окунулись в мир корейских дорам, то можете быть уверены, что вы многое теряете. Многообразие корейского кино поражает и с каждым годом становится неотъемлемой частью мирового кинематографа.

Немало корейских дорам уже заполонили стриминговые сервисы, а некоторые стали очень популярными. Кино 24 расскажет об интересных сериалах, которые действительно стоят просмотра.

К слову Невозможно оторваться: 2 новых мини-сериала, которые можно посмотреть за один день

"Любовь приходит с неба"

Владелица крупной модной компании Юн Се Ри однажды попадает в ужасный ураган и оказывается на территории Северной Кореи. Девушка ищет попытки вернуться домой, а на помощь ей приходит капитан патруля Ри Джун Хек.

После нескольких испытаний ей все-таки удается вернуться домой. Но и здесь Юн Се Ри ждут неожиданности.

"Любовь приходит с неба": смотрите трейлер онлайн

"Сияющий арбузик"

Сериал рассказывает о мальчике-старшекласснике, родители которого имеют недостатки слуха. Ин Гьоль скрывает от папы и мамы, что имеет большой талант к музыке и мечтает стать рэпером. Он объединяется со своими друзьями и создает группу, на которую ждут различные испытания и тернистый путь к успеху.

"Сияющий арбузик": смотрите трейлер онлайн

"Мы все мертвы"

События сериала ужасов происходят в средней школе, что становится нулевой точкой для вспышки зомби-вируса, который превращает человека всего за несколько минут после попадания в организм. Зараженные хотят вырваться из школы, чтобы заполонить город.

Тем временем те, кто выжили, заперлись в аудитории, чтобы избежать контактов с чудовищами, которыми стали их одноклассники.

"Мы все мертвы": смотрите трейлер онлайн