Корейцы по-особенному умеют говорить о любви. Поэтому выбирайте себе ленту для просмотра в материале Кино 24 и наслаждайтесь небанальной историей, от которой невозможно оторваться.

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Лучшие корейские дорамы последних лет

"Звезды, которые падают"

Рейтинг IMDb: 7.6

Сюжет нового корейского сериала вращается вокруг работников развлекательного агентства. Хан Бель умеет преодолевать кризисные ситуации и умеет всегда высказаться так, что удается достичь согласия во время переговоров. Актер Гон Те Сон, несмотря на свою отличную репутацию, скрывает множество секретов.

"Звезды, которые падают": смотрите онлайн трейлер сериала

"Легенда о Кумихо"

Рейтинг IMDb: 7.9

Решительный продюсер телеканала Нам Джи решает снять репортаж о существе из древних легенд – девятихвостой лисице, которая может одевать лицо человека. В фокусе камеры оказываются два брата. Ли Ен, его задача – поддерживать равновесие между нашим и потусторонним миром, и Ли Ран – хитрый и льстивый лис. Посмотрите, к чему приведет эта выходка, и как раскрутится история любви, родственных отношений и соперничества.

"Легенда о Кумихо": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Король: Вечный монарх"

Рейтинг IMDb: 8.1

Существуют два параллельных мира – современная Корея и страна прошлого, где правит король с магическим артефактом, дарованным богами. Однажды демоны открывают проход между этими мирами, что ставит под угрозу мирное население обеих реальностей. Ли Гон, умный и справедливый правитель из прошлого, стремится исправить эту ситуацию.

"Король: Вечный монарх": смотрите онлайн трейлер сериала