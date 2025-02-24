24 Канал подготовил подборку лучших романтических дорам, которые стоят вашего просмотра. Эти корейские сериалы не оставят равнодушными как новичков, так и опытных поклонников этого жанра.

Не пропустите 3 короткие сериалы до 10 эпизодов, с которыми вы справитесь за несколько вечеров

"Истинная красота"

Лим Джу Ген имеет низкую самооценку, а обучение в старшей школе только ухудшает ситуацию. Ради эксперимента девушка решает стать экспертом по макияжу, чтобы наконец начать нравиться другим. Навыки Джу Ген улучшаются с каждым днем, а ее популярность в школе только растет. Впрочем, однажды репутация девушки оказывается под угрозой, ведь популярный ученик Ли Су Хо узнает о секрете героини.

"Истинная красота": смотрите трейлер дорамы онлайн

"Силачка До Бон Сун"

До Бон Сун – милая и хрупкая девушка, которая обладает сверхчеловеческой силой, переданной ей по наследству. Героиня мечтает создавать видеоигры, но ее уникальная способность меняет жизнь, когда она становится телохранительницей Мин Хёка – харизматичного генерального директора игровой компании. Девушка оказывается в эпицентре опасных событий, ведь, оказывается, в ее районе появился серийный преступник. Его делом занимается полицейский Гук Ду – лучший друг Бон Сун, которая хочет ему также помочь.

"Силачка До Бон Сун": смотрите трейлер дорамы онлайн

"Что случилось с помощницей Ким?"

Ли Йон Джун – состоятельный и привлекательный руководитель крупной компании. Из-за самовлюбленности и перфекционизма с ним довольно трудно работать. Однако это как-то удается его секретарше Ким Ми Со, которая в течение девяти лет выполняет свою работу. Казалось бы, что в жизни Ли Йон Джуна все прекрасно, но случилось непредсказуемое – помощница собирается увольняться. Он пришел к выводу, что секретарша, вероятно, влюбилась в него.

"Что случилось с помощницей Ким?": смотрите трейлер дорамы онлайн

Эти дорамы сочетают комедию, романтику, детектив и фантастику, делая их одними из самых любимых среди ценителей корейских сериалов. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!