Король Чарльз III и Камилла в кино: 12 актеров, сыгравших королевскую пару

6 мая в Вестминстерском аббатстве состоится коронация Чарльза III и Камиллы. Королевская пара не раз появлялась в кино. Какие актеры ее сыграли – узнавайте Кино 24.

Королевские семейные истории, традиции и сложные отношения привлекают зрителей со всего мира. Сегодня, в день торжественной коронации Чарльза III и Камиллы, мы вспомним 12 актеров, сыгравших эту знаменитую пару на большом экране.

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Актеры, сыгравшие короля Чарльза III и Камиллу на экране

В 5 сезоне сериала "Корона", вышедшем в ноябре 2022 года, в короля Чарльза 1990-х годов превратился Доминик Вест. В интервью Netflix актер признался, что видит сходство между собой и нынешним королем только под очень конкретным углом зрения. "Единственный раз, когда я действительно похож на Чарльза, это сзади. Потому что волосы просто идеальны", – пошутил он. В то же время актриса Оливия Уильямс сыграла Камиллу Паркер Боулз

Чарльз и Камилла в "Короне" (5 сезон) / Netflix

В 3 и 4 сезонах взрослого короля Чарльза сыграл Джош О'Коннор. В 2021 году он был признан лучшим актером в драматическом сериале на премии Primetime Emmy. Роль Камиллы исполнила Эмералд Феннелл. За свою работу она получила номинацию на Эмми как самая лучшая актриса второго плана в драматическом сериале.

Джош О'Коннор и Эмералд Феннелл "Корни" (3 – 4 сезона) / Netflix

Покойный Роджер Риз сыграл короля Чарльза вместе с принцессой Дианой Катрин Оксенберг в телевизионном фильме 1992 года "Чарльз и Диана: Довека несчастливы". Впрочем, лента получила ужасающие отзывы.



Роджер Риз и Катрин Оксенберг / Wonderwall

В 2021 году Кристен Стюарт сыграла роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер", а короля Чарльза – Джек Фартинг.



Джек Фартинг и Кристен Стюарт / Netflix

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Дэвид Трелфолл сыграл короля Чарльза в телефильме 1993 года "Диана: ее правдивая история", основанного на одноименной книге британского журналиста Эндрю Мортона. В то время мировые СМИ увлекались игрой Дэвида.



Дэвид Трелфолл / Wonderwall

Еще в 1996 году на маленькие экраны вышел фильм "Влюбленная принцесса" – з Кристофером Боуманом в качестве короля Чарльза. Любопытно, что лента не сосредотачивалась на несчастливом браке принцессы Дианы с будущим монархом, а больше на ее романе с капитаном Джеймсом Гьюитом.



Кристофер Боуман / Wonderwall

В фильме 2011 года "Уильям и Кэтрин: Королевский роман" принца Чарльза сыграл актер Виктор Гарбер. В то время он рассказал журналу People о большом сходстве, которое он разделяет с нынешним королем, иронизируя: "Конечно, я играю принца Чарльза – у нас одинаковые уши". Камиллу Паркер Боулз сыграла Джин Смарт.



Виктор Гарбер / Wonderwall

Джулиан Берринг сыграл короля Чарльза-школьника во 2 сезоне "Короны" в 2017 году.



Джулиан Берринг / Wonderwall

Билли Дженкинс сыграл молодого короля Чарльза в 1 сезоне сериала "Корона" в 2016 году.



Билли Дженкинс / Wonderwall