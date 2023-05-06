Королівські родинні історії, традиції та складні взаємини привертають увагу глядачів з усього світу. Сьогодні, у день урочистої коронації Чарльза III та Камілли, ми згадаємо про 12 акторів, які зіграли цю знамениту пару на великому екрані.

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Актори, які зіграли короля Чарльза III та Каміллу на екрані

У 5 сезоні серіалу "Корона", який вийшов у листопаді 2022 року, в короля Чарльза 1990-х років перевтілився Домінік Вест. В інтерв’ю Netflix актор зізнався, що бачить схожість між собою та нинішнім королем лише під дуже конкретним кутом зору. "Єдиний раз, коли я справді схожий на Чарльза, це ззаду. Тому що волосся просто ідеальне", – пожартував він. Водночас актриса Олівія Вільямс зіграла Каміллу Паркер Боулз.

Чарльз та Камілла у Короні (5 сезон) / Netflix

У 3 та 4 сезонах дорослого короля Чарльза зіграв Джош О’Коннор. У 2021 році його визнали найкращим актором у драматичному серіалі на премії Primetime Emmy. Роль Камілли виконала Емералд Феннелл. За свою роботу вона отримала номінацію на Еммі як найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі.

Джош О Коннор та Емералд Феннелл в "Короні" (3 – 4 сезони) / Netflix

Покійний Роджер Різ зіграв короля Чарльза разом із принцесою Діаною Катрін Оксенберг у телевізійному фільмі 1992 року "Чарльз і Діана: Довіку нещасливі". Втім, стрічка отримала жахливі відгуки.



Роджер Різ та Катрін Оксенберг / Wonderwall

У 2021 році Крістен Стюарт зіграла роль принцеси Діани у фільмі "Спенсер", а короля Чарльза – Джек Фартінг.



Джек Фартінг та Крістен Стюарт / Netflix

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Девід Трелфолл зіграв короля Чарльза у телефільмі 1993 року "Діана: її правдива історія", який заснований на однойменній книзі британського журналіста Ендрю Мортона. У той час світові ЗМІ захоплювалися грою Девіда.



Девід Трелфолл / Wonderwall

Ще в 1996 році на маленькі екрани вийшов фільм "Закохана принцеса" – з Крістофером Боуманом у ролі короля Чарльза. Цікаво, що стрічка не зосереджувалася на нещасливому шлюбі принцеси Діани з майбутнім монархом, а більше на її романі з капітаном Джеймсом Гьюїтом.



Крістофером Боуман / Wonderwall

У фільмі 2011 року "Вільям та Кетрін: Королівський роман" принца Чарльза зіграв актор Віктор Ґарбер. У той час він розповів журналу People про велику схожість, яку він поділяє з нинішнім королем, іронізуючи: "Звичайно, я граю принца Чарльза – у нас однакові вуха". Каміллу Паркер Боулз зіграла Джин Смарт.



Віктор Ґарбер / Wonderwall

Джуліан Берінг зіграв короля Чарльза-школяра у 2 сезоні "Корони" у 2017 році.



Джуліан Берінг / Wonderwall

Біллі Дженкінс зіграв молодого короля Чарльза в 1 сезоні серіалу "Корона" у 2016 році.



Біллі Дженкінс / Wonderwall