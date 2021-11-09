Известно, что наряд принцессы Дианы стал культовым и знаковым, ведь она появилась в нем в день, когда принц Чарльз объявил для прессы о своем многолетнем романе с Камиллой Паркер-Боулз. Надев незапланированное платье, Леди Ди выразила свою однозначную позицию. Тогда же СМИ окрестили образ принцессы Уэльской как "маленькое черное платье мести".

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Почему "платье мести" важно для истории сериала "Корона"

Как известно, в 1994 году журнал Vanity Fair организовал вечеринку в галерее современного искусства The Serpentine, что в Лондоне. На событие были приглашены многие мировые знаменитости, в том числе и принцесса Диана. Предварительно образ леди Ди был выбран в пользу классического элегантного платья от Valentino. Но на событие из черного лимузина принцесса Уэльская вышла в коротком вечернем платье от греческого бренда Christina Stambolian.

Украшением для смелого платья Диана выбрала подарок принца Чарльза на их свадьбу – массивное инкрустированное бриллиантами колье с овальным сапфиром посередине.

Появившись на публике в платье, которое нарушало правила дресс-кода королевской семьи, Диана сделала уверенное заявление своего отношения к правилам и всей семье своего фактически бывшего мужа – принца Чарльза.



Дебики в "платье мести" / Фото из инстаграма @elizabethdebickinators



Элизабет Дебики в" платье мести " / Фото из инстаграма @elizabethdebickinators



Элизабет Дебики в" платье мести " / Фото из инстаграма @elizabethdebickinators

Стоит вспомнить, что пятый сезон "Короны" выйдет на Netflix аж в ноябре 2022 года. В пятом сезоне также роли исполнят: Доминик Уэст (принц Чарльз), Имельда Стонтон (Елизавета II), Джонатан Прайс (принц Филипп) и Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет).