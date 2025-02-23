3 коротких сериала до 10 эпизодов, с которыми вы справитесь за несколько вечеров
Порой бывает непросто найти время на многосезонные проекты, но это не значит, что теперь придется отказаться от качественного контента. Мини-сериалы - это лучшее решение для тех, кто хочет погрузиться в увлекательный сюжет, не потратив месяцы на просмотр.
24 Канал собрал мини-сериалы, в которых менее 10 эпизодов. Их можно посмотреть всего за несколько дней.
Смотрите также Будет трудно заснуть: 3 лучшие фильмы ужасов, основанные на реальных событиях
"Англичанка"
Год: 2022
Количество серий: 6
События сериала происходят в 1890 году. Леди-аристократка Корнелия Локк приезжает на Дикий Запад ради мести человеку, которого она считает виновным за смерть ее сына.
Там она встречает бывшего кавалериста из племени Пауни, который разбирается в здешних традициях. Когда женщина прибывает в город, там происходит ряд убийств. Поэтому Корнелия помогает шерифу раскрыть преступника.
"Англичанка": смотрите трейлер онлайн
"Ломка"
Год: 2021
Количество серий: 8
Сериал рассказывает о борьбе с опиоидной зависимостью в США. Фармацевтическая компания выпускает новое обезболивающее, к которому могут привыкнуть якобы менее 1 процента пациентов. Семейный врач Сэмюэль Финникс без лишних мыслей назначает средство пациентам, но у них развивается безумная зависимость, что влечет за собой множество других проблем.
Это шоу получило множество положительных отзывов и кинопремий, а особенно отмечали исполнителя главной роли Майкла Китона.
"Ломка": смотрите трейлер онлайн
"Харлан Кобен. Невиновен"
Год: 2021
Количество серий: 8
Девять лет назад Матео встрял в драку, завершившуюся случайным убийством. Впоследствии он стал бывшим осужденным, который мечтает о доме и готовится стать отцом. Вдруг его любимая Оливия получает непонятный звонок.
Матео отправляется на поиски правды, а полицейский инспектор Лорена следит за всеми событиями, происходящих. Зритель наблюдает за тем, как ложь в сериале разоблачают, а скрытая реальность выплывает на поверхность.
"Харлан Кобен. Невиновен": смотрите трейлер онлайн