Иногда реальность может быть настолько страшной, что даже кино не способно передать всего ужаса. 24 Канал подготовил подборку жутких фильмов, снятых на основе реальных событий.

Интересно 3 фильма ужасов на реальных событиях, которые смогут осилить только самые смелые зрители

"Девушка напротив" (2007)

Однажды Дэвид знакомится с новой соседкой Меган. Впрочем, парень даже не подозревает, какие ужасы ждут ее за закрытыми дверями ее дома. Взрослые, которым она должна была бы доверять, превращают жизнь девушки в ад. И лишь один человек может попытаться ей помочь, пока не стало слишком поздно.

"Девушка напротив": смотрите трейлер фильма онлайн

"Заклятие" (2013)

Семья Перронов хочет начать новую жизнь, поэтому переезжает в старый загородный дом. Однако что-то в стенах дома пробуждается вместе с приездом семьи. Сначала жители слышат странные звуки ночью и будто чувствуют чье-то присутствие. Героям становится понятно, что что-то не хочет, чтобы они здесь оставались. Поэтому семья решает обратиться за помощью к экспертам по исследованию паранормальных явлений.

"Заклятие": смотрите трейлер фильма онлайн

"Открытые воды 2: Дрейф" (2006)

Компания друзей отправляется в морское путешествие на роскошной яхте, чтобы отпраздновать день рождения приятеля. Они развлекаются, шутят и приятно проводят время. Однако прыжок в воду меняет все. Оказавшись в океане, друзья осознают, что забыли спустить лестницу. Поэтому теперь компания не может подняться на борт. Паника растет, а вода становится холоднее. Впрочем, это не самое страшное, что ждет героев.

"Открытые воды 2: Дрейф": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы не для слабых духом, ведь они способны заставить даже самых искушенных любителей жанра задержать дыхание. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!