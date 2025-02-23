Іноді реальність може бути настільки страшною, що навіть кіно не здатне передати всього жаху. 24 Канал підготував добірку моторошних фільмів, знятих на основі реальних подій.

Цікаво 3 фільми жахів на реальних подіях, які зможуть подужати лише найсміливіші глядачі

"Дівчина по сусідству" (2007)

Одного дня Девід знайомиться з новою сусідкою Меган. Втім, хлопець навіть не підозрює, які жахіття чекають на неї за закритими дверима її будинку. Дорослі, яким вона мала б довіряти, перетворюють життя дівчини на пекло. І лише одна людина може спробувати їй допомогти, поки не стало занадто пізно.

"Дівчина по сусідству": дивіться трейлер фільму онлайн

"Закляття" (2013)

Родина Перронів хоче почати нове життя, тому переїжджає в старий заміський будинок. Однак щось у стінах оселі пробуджується разом із приїздом сім'ї. Спершу мешканці чують дивні звуки вночі та ніби відчувають чиюсь присутність. Героям стає зрозуміло, що щось не хоче, щоб вони тут залишалися. Тому родина вирішує звернутися за допомогою до експертів з дослідження паранормальних явищ.

"Закляття": дивіться трейлер фільму онлайн

"Відкриті води 2: Дрейф" (2006)

Компанія друзів вирушає у морську подорож на розкішній яхті, щоб відсвяткувати день народження приятеля. Вони розважаються, жартують та приємно проводять час. Однак стрибок у воду змінює все. Опинившись в океані, друзі усвідомлюють, що забули спустити драбину. Тому тепер компанія не може піднятися на борт. Паніка зростає, а вода стає холоднішою. Втім, це не найстрашніше, що чекає героїв.

"Відкриті води 2: Дрейф": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми не для слабких духом, адже вони здатні змусити навіть найдосвідченіших любителів жанру затримати подих. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!