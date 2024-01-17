Можно осилить за вечер: 5 мини-сериалов для души, которые смотрят на одном дыхании

Ежегодно на экраны выходит сотни совершенно новых сериалов, и едва ли хватает сил и времени на просмотр следующей 10-часовой драмы, особенно если предполагается продолжение.

Поэтому 24 Канал подготовил вам подборку коротких сериалов, которые можно посмотреть за один вечер. Интересные, но короткие истории, из которых каждый выберет что-нибудь для себя.

Советуем Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

"Сочувствую вашей потере"

Драма повествует о жизни после трагедии. Элизабет Олсен исполняет роль Ли Шоу, женщины, пытающейся преодолеть неожиданную потерю мужчины. Сюжет раскрывает экзистенциальную нестабильность после глубочайшего горя, также освещает бюрократические трудности, связанные с этим тяжелым периодом.

Шутить о смерти непросто, но автору удается найти тон, изображающий комедию эмоциональных турбулентностей главной героини, усилия ее семьи помочь ей и проблески надежды на новую жизнь.

"Сочувствую вашей потере": смотрите онлайн трейлер сериала

"Барри"

Бывший морской пехотинец Барри Беркман, работающий наемным убийцей вместе со своим дядей на Среднем Западе в Кливленде, отправляется в Лос-Анджелес. Там он внезапно открывает свое предназначение на театральной сцене. Решив стать актером, он пытается удержать расстояние от своего прошлого и держать его в секрете от новых друзей.

"Барри": смотрите онлайн трейлер сериала

"Матрица"

Однажды ночью Надя идет на празднование в Нью-Йорке и испытывает ужасную трагедию, умирая. Каждое утро она просыпается и вынуждена переживать этот день снова и снова.

Надя пытается понять, что происходит, и найти способ выбраться из цикла или она обречена оставаться в этом дне?

"Матрика": смотрите онлайн трейлер сериала

"Красивое место"

Женщина просыпается в загробной жизни и оказывается в царстве "Хорошего места". Это элитная небесная утопия, специально созданная для "праведной" жизни Элеоноры, однако удивительно она туда попала по ошибке. Чтобы оставаться в этом месте, ей приходится скрывать свой подлинный характер.

"Хорошее место": смотрите онлайн трейлер сериала

"Маниак"

Необычная, но увлекательная сюжетная линия о двух незнакомцах, пересекающих свои пути на таинственном фармацевтическом испытании. Оба героя имеют свои проблемы в реальном мире, но их привлекает обещание нового лекарства, которое может "восстановить" разум без каких-либо побочных эффектов.

"Манияк": смотрите онлайн трейлер сериала