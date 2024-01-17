Тому 24 Канал підготував для вас добірку коротких серіалів, які можна подивитись за один вечір. Цікаві, але короткі історії, з яких кожен обере щось для себе.

Радимо Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Співчуваю вашій утраті"

Драма розповідає про життя після трагедії. Елізабет Олсен виконує роль Лі Шоу, жінки, яка намагається подолати несподівану втрату чоловіка. Сюжет розкриває екзистенційну нестабільність після глибокого горя, а також висвітлює бюрократичні труднощі, пов'язані з цим важким періодом.

Жартувати про смерть непросто, але автору вдається знайти тон, який змальовує комедію емоційних турбулентностей головної героїні, зусилля її сім'ї допомогти їй і проблиски надії на нове життя.

"Співчуваю вашій утраті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Баррі"

Колишній морський піхотинець Баррі Беркман, який працює найманим убивцею разом зі своїм дядьком на Середньому Заході у Клівленді, відправляється до Лос-Анджелеса. Там він несподівано відкриває своє призначення на театральній сцені. Постановивши стати актором, він намагається утримати відстань від свого минулого та тримати його в секреті від нових друзів.

"Баррі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Матрійка"

Однієї ночі Надя йде на святкування в Нью-Йорку і зазнає жахливої трагедії, помираючи. Кожного ранку вона прокидається і змушена переживати цей день знову і знову.

Надя намагається зрозуміти, що відбувається, і знайти спосіб вибратися з циклу, або вона приречена залишатися в цьому дні?

"Матрійка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гарне місце"

Жінка прокидається в загробному житті та опиняється в царстві "Гарного місця". Це елітна небесна утопія, спеціально створена для "праведного" життя Елеонори, проте, дивно, вона туди потрапила помилково. Щоб залишатися в цьому місці, їй доводиться приховувати свій справжній характер.

"Гарне місце": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Маніяк"

Незвичайна, але захоплива сюжетна лінія про двох незнайомців, які перетинають свої шляхи на таємничому фармацевтичному випробуванні. Обидва герої мають свої проблеми у реальному світі, але їх приваблює обіцянка нових ліків, які можуть "відновити" розум без будь-яких побічних ефектів.

"Маніяк": дивіться онлайн трейлер серіалу