4 увлекательные минисериалы, которые можно посмотреть за один вечер
Если вы не любите растянутые на годы телевизионные "эпопеи", мы нашли для вас отличное решение. Короткие сериалы, которые можно посмотреть даже за один вечер, станут лучшим вариантом.
Поэтому выбирайте в подборке 24 Канала сериал, который нравится вам больше всего. И проведите отличный киновечер в компании попкорна и просмотра новой, увлекательной истории.
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"Патрик Мелроуз" (2018)
Английский минисериал затронет непростую тему детских душевных травм. Патрик Мелроуз застрял в своих пагубных страстях. Он зависим от наркотиков и алкоголя и считает, что во всех его проблемах виноват отец. Когда-то суровый папа грубо обращался с сыном, а мать ничего не интересовало, кроме очередной бутылки.
Известие о смерти отца дает Патрику надежду на возвращение к нормальной жизни, но войну с демонами прошлого не так-то просто закончить.
"Патрик Мелроуз": смотрите онлайн трейлер сериала
"Мейр из Исттауна" (2021)
Детектив полиции Мэйр Шиэн не знает выходных, ведя расследование даже во время свиданий. В небольшом американском городке, где она работает, дела правоохранителей чрезвычайно напряжены: изнасилована молодая мать-одиночка, а еще год назад исчезла еще одна девушка.
Личная жизнь Мейр также наполнена драмой – мужчина оставил семью, сын совершил самоубийство, а ставшая наркоманкой невестка пытается забрать опеку над внуком. Героиня пытается спастись от собственных демонов из-за работы, но сможет ли она обнаружить убийцу и успокоить свою душевную боль?
"Мэйр из Исттауна": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ферзовый гамбит" (2020)
Потеряв родителей в возрасте 9 лет, Элизабет попадает в приемный дом, где знакомится с уборщиком Шайбелем, большим ценителем шахмат. Заинтересовавшись этой игрой, девочка проявляет недюжинные таланты и вскоре поступает на шахматный турнир.
Перед юной шахматисткой разворачиваются перепады в ее карьере, а также открывается новый мир, в 60-е годы считавшийся закрытым клубом для мужчин.
"Ферзевый гамбит": смотрите онлайн трейлер сериала
"Защищая Джейкоба" (2020)
Лори и Энди Барбер прожили вместе много лет, но их любовь до сих пор такая же, как в первый день знакомства. Эта семья воспитывает своего сына, и до трагического дня в их жизни у них не было никаких проблем с ним. Все меняется, когда парня обвиняют в убийстве одноклассника, и родители решают приложить все усилия, чтобы доказать невиновность своего сына.
"Защищая Джейкоба": смотрите онлайн трейлер сериала