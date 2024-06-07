На одном дыхании: новый мини-сериал Netflix, который можно посмотреть за выходные

Недавно на Netflix вышел новый интересный сериал в жанре триллер, который состоит из шести серий. Он заинтересует многих и не займет много времени.

Речь идет о сериале "Эрик", пишет Кино 24. Его можно легко пересмотреть всего лишь за выходные.

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Новый сериал Netflix – "Эрик"

Премьера британского драматического сериала состоялась 30 мая. Над ним работала лауреат премий BAFTA и Emmy Эби Морган. Главной звездой сериала является Бенедикт Камбербэтч.

Это история о том, как люди находят свой дом,

– рассказал Бенедикт Камбербэтч о триллере.

Сериал переносит зрителя в Нью-Йорк 1980-х годов. Главный герой Винсент является создателем популярного детского шоу и кукольником. Его жизнь внезапно оборачивается после жутких событий – 9-летний сын Эдгар исчезает после того, как отправился в школу.

Исчезновение сына заставляет отца чувствовать вину и ненависть. Он вспоминает, что Эдгар часто рисовал монстра по имени Эрик. По мнению Винсента, стоит ему показать монстра на телевидении, мальчик вернется домой.

"Эрик": смотрите трейлер онлайн

Семья не поддерживает Винсента в сложный момент, со скептицизмом к нему относятся коллеги и детективы. Сериал задает вопрос зрителю, где же скрывается настоящий монстр, посреди преступных районов Нью-Йорка, коррупции и расизма.

Рейтинги мини-сериала в основном положительные, поэтому на него точно стоит обратить внимание. На Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 72 % на основании 29 обзоров критиков. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic рейтинг сериала составляет 62 балла из 100 возможных на основании 23 обзоров критиков.