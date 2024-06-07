Мова йде про серіал "Ерік", пише Кіно 24. Його можна легко переглянути всього лише за вихідні.

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Новий серіал Netflix – "Ерік"

Прем'єра британського драматичного серіалу відбулась 30 травня. Над ним працювала лавреатка премій BAFTA та Emmy Ебі Морган. Головною зіркою серіалу є Бенедикт Камбербетч.

Це історія про те, як люди знаходять свій дім,

– розповів Бенедикт Камбербетч про трилер.

Серіал переносить глядача у Нью-Йорк 1980-х років. Головний герой Вінсент є творцем популярного дитячого шоу та лялькарем. Його життя раптово обертається після моторошних подій – 9-річний син Едгар зникає після того, як вирушив до школи.

Зникнення сина змушує батька відчувати провину і ненависть. Він згадує, що Едгар часто малював монстра на ім'я Ерік. На думку Вінсента, варто йому показати монстра на телебаченні, хлопчик повернеться додому.

"Ерік": дивіться трейлер онлайн

Сім'я не підтримує Вінсента у складний момент, зі скептицизмом до нього ставляться колеги та детективи. Серіал ставить запитання глядачеві, де ж ховається справжній монстр, посеред злочинних районів Нью-Йорка, корупції й расизму.

Рейтинги мінісеріалу здебільшого позитивні, тому на нього точно варто звернути увагу. На Rotten Tomatoes його рейтинг становить 72 % на підставі 29 оглядів критиків. На сайті-агрегаторі рецензій Metacritic рейтинг серіалу становить 62 бали зі 100 можливих на підставі 23 оглядів критиків.