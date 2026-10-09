Как сообщает pagesix, на премьере восьмого сезона сериала "The Kardashians" Кортни вспомнила комментарий Лоуренс, сделанный еще в прошлом году во время теста на детекторе лжи для Vanity Fair. Тогда звезда "Голодных игр" призналась, что Кортни "раздражает ее больше, чем когда-либо".

Кортни это, мягко говоря, не оценила. Она рассказала своему другу Саймону Гаку, что сказала матери Крис Дженнер буквально: "К черту эту Дженнифер Лоуренс", а затем пошутила, что готова "дать ей пощечину".

Но драма быстро обернулась почти милой историей

Лоуренс узнала, что обидела Кортни, и через Ким Кардашьян попросила ее электронный адрес, чтобы извиниться. В письме она написала, что чувствует себя "как одна из ваших сестер".



Дженнифер Лоуренс / Фото Getty Images



И тут накал скандала резко спал. Кортни впоследствии пересмотрела тот самый ролик и признала, что слова Дженнифер были "не такими уж и страшными". Просто, по ее словам, это произошло в очень чувствительный период, когда ей казалось, что все вокруг на нее нападают.

В итоге она решила ответить шуткой в стиле своей семьи – предложить Лоуренс при встрече "разобраться по-Кортни и Ким", намекая на их знаменитую драку в старых сезонах шоу.

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