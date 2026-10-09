Як повідомляє pagesix, на прем’єрі восьмого сезону The Kardashians Кортні згадала коментар Лоуренс, зроблений ще торік під час тесту на детекторі брехні для Vanity Fair. Тоді зірка "Голодних ігор" зізналася, що Кортні "дратує її більше, ніж будь-коли".

Кортні це, м’яко кажучи, не оцінила. Вона розповіла другу Саймону Гаку, що сказала матері Кріс Дженнер буквально: "До біса цю Дженніфер Лоуренс", а потім пожартувала, що готова "дати їй ляпаса".

Але драма швидко стала майже милою

Лоуренс дізналася, що образила Кортні, і через Кім Кардаш’ян попросила її електронну адресу, щоб вибачитися. У листі вона написала, що почувається "як одна з ваших сестер".



Дженніфер Лоуренс / Фото Getty Images



І тут градус скандалу різко впав. Кортні згодом передивилася той самий ролик і визнала, що слова Дженніфер були "не такими вже й страшними". Просто, за її словами, це припало на дуже чутливий період, коли їй здавалося, що всі навколо на неї нападають.

У підсумку вона вирішила відповісти жартом у стилі власної родини — запропонувати Лоуренс при зустрічі "розібратися по-Кортні та Кім", натякаючи на їхню знамениту бійку в старих сезонах шоу.

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