Кортни Кокс получила свою звезду на Голливудской Аллее Славы: фото счастливой актрисы

Американская актриса Кортни Кокс стала 2750 знаменитостью, получившей звезду на Аллее Славы в Голливуде. Теперь ее имя увековечено рядом с другими известными людьми.

Ее пришли поддержать звезды "Друзей", а также давняя подруга – актриса Лора Дерн. На официальной церемонии они сказали немало теплых слов о Кортни Кокс.

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Кортни Кокс получила свою звезду на Голливудской Аллее Славы

Для публичного выхода Кортни Кокс выбрала черный элегантный наряд. Ее образ состоял из длинной юбки с плёсированием и люрексом, кофточки, обуви на каблуке и классического пальто. Свой образ дополнила золотыми украшениями, нежным макияжем и легкой прической с маникюром.

Кортни Кокс получила свою звезду на Голливудской Аллее Славы / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон

Знаменитость поздравили ее коллеги по ситкому "Друзья" – Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу. Они отметили, что очень гордятся Кортни Кокс.

Я люблю этих женщин буквально каждой унцией своего сердца и души (речь о Коксе и Кудроу, – 24 канал), и я была счастлива отметить ее невероятные достижения,

– написала Дженнифер Энистон в соцсетях.

Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс обнимаются / Фото из инстаграма Энистон

Что известно о Кортни Кокс

Кортни Кокс родилась 15 июня 1964 г. в Бирмингеме, штат Алабама, и выросла в пригороде Маунтин-Брук. Она покинула колледж Маунт-Вернон в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы продолжить карьеру модели.

Кокс дебютировала в 1984 году в эпизоде дневной драмы CBS "Как обращается мир". Позже в том же году она появилась в клипе на песню Брюса Спрингстина "Танцы в темноте".

Первым сериалом Кокса была научно-фантастическая комедия-драма NBC 1985 – 1986 годов "Отбросы науки", изображающая проблемного телекинетического подростка с историей подростковой преступности.

Широко популярной Кокс стала после выхода "Друзей" в 1994 году и на протяжении 10 лет была любимой актрисой многих. Недавно звезда сыграла в шестой части "Крика", который должен выйти на экраны в 2023 году.