Її прийшли підтримати зірки "Друзів", а також давня подруга – акторка Лора Дерн. На офіційній церемонії вони сказали чимало теплих слів про Кортні Кокс.

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Кортні Кокс отримала свою зірку на Голлівудській Алеї Слави

Для публічного виходу Кортні Кокс обрала чорне елегантне вбрання. Її образ складався із довгої спідниці з плісуванням та люрексом, кофтини, взуття на підборах та класичного пальта. Свій образ доповнила золотими прикрасами, ніжним макіяжем та легкою зачіскою з нюдовим манікюром.

Кортні Кокс отримала свою зірку на Голлівудській Алеї Слави / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон

Знаменитість привітали її колеги з ситкому "Друзі" – Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу. Вони зазначили, що дуже пишаються Кортні Кокс.

Я люблю цих жінок буквально кожною унцією свого серця та душі (йдеться про Кокс та Кудроу, – 24 канал), і я була щаслива відзначити її неймовірні досягнення,

– написала Дженніфер Еністон у соцмережах.

Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу та Кортні Кокс обіймаються / Фото з інстаграму Еністон

Що відомо про Кортні Кокс

Кортні Кокс народилася 15 червня 1964 року в Бірмінгемі, штат Алабама, і виросла в передмісті Маунтін-Брук. Вона покинула коледж Маунт-Вернон у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб продовжити кар'єру моделі.

Кокс дебютувала у 1984 році в епізоді денної драми CBS "Як обертається світ". Пізніше того ж року вона з'явилася у кліпі на пісню Брюса Спрінгстіна "Танці у темряві".

Першим серіалом Коксу була науково-фантастична комедія-драма NBC 1985 – 1986 років "Покидьки науки", що зображує проблемного телекінетичного підлітка з історією підліткової злочинності.

Широко популярною Кокс стала після виходу "Друзів" у 1994 році й упродовж 10 років була улюбленою актрисою багатьох. Нещодавно зірка зіграла у шостій частині "Крику", який має вийти на екрани у 2023 році.