Кортни Кокс возвращается на широкие экраны с культовым хоррором "Крик": впечатляющий трейлер

Дебютный трейлер фильма ужасов "Крик 5" обнародовала на официальном канале Youtube кинокомпания Paramount Pictures 12 октября 2021 года. На кадрах впечатляющего трейлера поклонники жанра и франшизы нашли знакомые культовые лица, в частности звезду сериала "Друзья" – Кортни Кокс.

Пятый фильм "Крик" станет продолжением и перезапуском серии хорроров, первый из которых показали еще в далеком 1996 году. Мировая премьера фильма запланирована на 14 января 2021 года.

Не пропустите Дженнифер Энистон рассказала, какими грустными оказалось закулисье "Друзья: Воссоединение"

Что показали в трейлере хоррора "Крик 5"

На кадрах трейлера поклонники сразу же узнали убийцу в культовой маске, а также знакомых героев из первого фильма: Сидни Прескотт, Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи Райли. Известно также, что к ролям Прескотт, Уэзерс и Райли соответствии вернулись звездные актеры Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт (муж Кортни Кокс).

В трейлере также можно встретить новых персонажей, роли которых исполнили Кайл Галлнер ("Вероника Марс") и Джек Куэйд ("Голодные игры").

"Крик 5" 2022: смотрите трейлер фильма

Сюжет будущего фильма ужасов "Крик 5"

После того, как Прескотт сбежала из родного города Вудсборо, с которым ее связывала череда убийств, она получает звонок от Дьюи. Шериф сообщает о том, что убийства снова возобновились, поэтому ей стоит вернуться в родной город. Объединившись с друзьями, их ждет новая борьба с убийцей.