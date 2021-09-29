Как сообщает источник, недавно звезда рассказала о том, как поразили всех участников проекта "Друзья" разговоры и встречи в "родных" стенах декораций. Актеры сериала провели вместе больше 10 лет рядом и стали почти родными друг для друга, как и их герои.

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Для издания The New York Times Дженнифер Энистон призналась, что бывшие коллеги по съемочной площадке чувствовали "блаженное невежество", когда согласились на спецепизод воссоединения,

Мы думали: как весело будет вернуться на именно такую ​​студию Stage 24, какой она была, какой мы ее покинули? Но это был удар в самое сердце. Оказывается, путешествовать во времени не так просто,

– рассказала актриса.

Съемки сериала "Друзья" закончились более 15 лет назад, в 2004 году. И Энистон заверила, что тогда у всех ее коллег был огонь в глазах и "хвост трубой", что свидетельствует о том, что все они были очень оптимистично настроены на будущее.

Но каждого из нас ждало многое. Жесткие истины, изменения и потери, младенцы, браки и разводы, выкидыши,

– отметила Энистон.

Стоит вспомнить также, что после публикации трейлера спецэпизода "Друзья: Воссоединение" поклонники сериала были обеспокоены поведением и самочувствием одного из участников проекта – Мэттью Перри. Это было вызвано прежними скандалами актера, которые были связаны с алкоголем и наркотиками.

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