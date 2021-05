Актер сериала Мэттью Перри известен своими скандальными метаморфозами во время съемки 10-ти сезонов сериала "Друзья". Его внешность менялась больше всего, по сравнению с другими актерами-коллегами по съемочной площадке. Поэтому не удивительно, что через 17 лет после последнего эпизода, поклонники персонажа Чендлера Бинга, роль которого исполняет Перри, снова возмутились тем, как выглядит актер в новом трейлере к предстоящему эпизоду.

Полезно HBO Max опубликовал долгожданный полный трейлер "Друзья: Воссоединение"

В трейлере исполнитель роли Чендлера невнятно произносит фразу: "Я украл банку из-под печенья, на которой были часы".

На что жалуются фанаты Мэттью Перри

Многие сетуют, что в трейлере актер сказал лишь одну фразу: "Это так печально, Мэттью сказал только одно выражение во всем трейлере... Надеюсь увидеть его больше, я скучаю по Чендлеру, который у нас был".

Другие печально отмечают: "Мы все должны быть благодарны за то, что Мэттью жив. Он через многое прошел. Он жив и не умер", – отметил один из комментаторов ролика на Youtube.



Вид Мэттью Перри в трейлере "Друзья: Воссоединение", который обеспокоил фанов / Скриншот из трейлера

По мнению поклонников сериала, Мэттью Перри выглядит намного старше, чем на свой 51 год. Фанатов обеспокоила бессвязная речь актера и сонный вид, словно он очень измотан. Также фаны вспомнили, что Мэттью Перри несколько лет страдал зависимостью от наркотиков.

Это уже было: разительные перемены Мэттью Перри в "Друзьях"

Такая волна непонимания и разочарования скорее основана на реальных изменениях в виде актера во время фильма сериала "Друзья". Особенно разительные изменения зрители могут отметить в переходах между некоторыми сезонами.

Например, в 25 серии 3-го сезона в серии под названием "Эпизод на пляже", где Чендлер пристает к Монике с глупыми вопросами, актер выглядит очень истощенным и худым. Но уже в первой серии следующего сезона в "Эпизоде с медузой", у актера загорелый и свежий вид. Стоит отметить также, что внешний вид актера способствовал лучшей актерской игре для своего персонажа. Особенно это заметно в фирменных шутках от Чендлера Бинга.

Изменения Мэттью Перри от 3-го до 4-го сезона сериала "Друзья" / Скриншоты сериала

Такие же кардинальные изменения поклонники могут отметить в "Эпизоде с предложением" в конце 6-го сезона, где Чендлер выглядит значительно полнее. Тогда когда уже в первой серии 7-го сезона в "Эпизоде с вечеринкой Моники" персонаж Перри значительно похудел. От такой контрастной перемены, конечно, кажется, что актер выглядит осунувшимся.

Изменения Мэттью Перри от 6-го до 7-го сезона сериала "Друзья" / Скриншоты сериала

Стоит напомнить также, что в 1997 году актер попал в аварию на гидроцикле, после чего получил зависимость от обезболивающих, и, как следствие, – лечился от викодиновой зависимости. А в 2001 году Перри пережил реабилитационный период лечения от метадона, амфетаминов и алкоголя.

Реакция Мэттью Перри на разочарование поклонников

Через несколько дней после опубликованного трейлера "Друзья: Воссоединение" и шквала недовольства, Мэттью Перри выложил на странице своего инстаграма фотографию, где он одет в белое худи с надписью "Могу ли я быть больше собой" (Could I BE More ME?). Именно это фото можно трактовать как реакцию на комментарии в социальных сетях.

Также в публикации актер сообщил, что выпустил новую лимитированную коллекцию товаров в стиле остроумных шуток от Чендлера Бинга. Кстати, товары доступны для приобретения только в течение трех недель с даты анонса.

Известно, что все полученные деньги с продажи линейки товаров Мэттью направит в ВОЗ для борьбы с COVID-19.

Отметим, что сейчас Мэттью Перри поддерживает борьбу с наркотиками на национальном уровне, это подтверждает факт получения актером награды от властей США в 2013 году за открытие дома для реабилитации семей, в который актер превратил свой особняк в Малибу.

Также известно, что в свой 51 год Мэттью Перри помолвлен с 29-летней менеджером и продюсером Zero Gravity Management – Молли Гурвиц.