Актор серіалу Меттью Перрі відомий своїми скандальними метаморфозами під час фільмування 10-ти сезонів серіалу "Друзі". Його зовнішність змінювалась найбільше, в порівнянні з іншими акторами-колегами по знімальному майданчику. Тому не дивно, що через 17 років після останнього епізоду, шанувальники персонажа Чендлера Бінга, роль якого виконує Перрі, знову обурились тим, як виглядає актор у новому трейлері до майбутнього епізоду.

Корисно HBO Max опублікував довгоочікуваний повний трейлер "Друзі: Возз'єднання"

У трейлері виконавець ролі Чендлера невиразно вимовляє фразу: "Я вкрав банку з-під печива, на якій був годинник".

На що скаржаться фанати Меттью Перрі

Багато хто нарікає, що в трейлері актор сказав лише одну фразу: "Це так сумно, Меттью сказав тільки один вислів у всьому трейлері... Сподіваюся побачити його більше, я сумую за Чендлером, який у нас був".

Інші сумно наголошують: "Ми всі повинні бути вдячні за те, що Меттью живий. Він через багато пройшов. Він живий і не помер", – зазначив один з коментаторів ролика на Youtube.

Вигляд Меттью Перрі у трейлері "Друзі: Возз'єднання", який стурбував фанів / Скриншот з трейлера

На погляд шанувальників серіалу, Меттью Перрі виглядає набагато старшим, ніж на свій 51 рік. Фанатів стурбувала незв'язна мова актора та сонний вигляд, наче він дуже виснажений. Також фани згадали, що Меттью Перрі декілька років страждав залежністю від наркотиків.

Це вже було: разючі зміни Меттью Перрі у "Друзях"

Така хвиля нерозуміння та розчарування скоріше заснована на реальних змінах у вигляді актора під час фільмування серіалу "Друзі". Особливо разючі зміни глядачі можуть відзначити у переходах між деякими сезонами.

Наприклад, в 25 серії 3-го сезону в серії під назвою "Епізод на пляжі", де Чендлер пристає до Моніки із дурними запитаннями, актор виглядає дуже виснаженим та худим. Але вже у першій серії наступного сезону в "Епізоді з медузою", актор засмаглий та має свіжий вигляд. Варто відзначити також, що зовнішній вигляд актора сприяв кращій акторській грі для свого персонажа. Особливо це помітно у фірмових жартах від Чендлера Бінга.

Зміни Меттью Перрі від 3-го до 4-го сезону серіалу "Друзі" / Скриншоти серіалу

Такі ж кардинальні зміни шанувальники можуть відзначити в "Епізоді з пропозицією" в кінці 6-го сезону, де Чендлер виглядає значно повнішим. Тоді коли вже у першій серії 7-го сезону в "Епізоді з вечіркою Моніки" персонаж Перрі значно схуд. Від такої контрастної зміни, звичайно, здається, що актор виглядає змарнілим.

Зміни Меттью Перрі від 6-го до 7-го сезону серіалу "Друзі" / Скриншоти серіалу

Варто нагадати також, що у 1997 році актор потрапив в аварію на гідроциклі, після чого отримав залежність від знеболювальних, і, як наслідок, – лікувався від вікодинової залежності. А в 2001 році Перрі пережив реабілітаційний період лікування від метадону, амфетамінів та алкоголю.

Реакція Меттью Перрі на розчарування шанувальників

Через декілька днів після опублікованого трейлера "Друзі: Возз'єднання" та шквалу незадоволення, Меттью Перрі виклав на сторінці свого інстаграму фотографію, де він одягнений в біле худі з написом "Чи можу я бути більше собою" (Could I BE More ME?). Саме це фото можна потрактувати як реакцію на коментарі в соціальних мережах.

Також у дописі актор повідомив, що випустив нову лімітовану колекцію товарів у стилі дотепних жартів від Чендлера Бінга. До речі, товари доступні для придбання лише протягом трьох тижнів від дати анонсу.

Відомо, що усі отримані гроші з продажу лінійки товарів, Меттью направить до ВООЗ для боротьби з COVID-19.

Відзначимо, що зараз Меттью Перрі підтримує боротьбу з наркотиками на національному рівні, це підтверджує факт отримання актором нагороди від влади США у 2013 році за відкриття будинку для реабілітації сімей, в який актор перетворив свій особняк у Малібу.

Також відомо, що у свій 51 рік Меттью Перрі заручений з 29-річною менеджеркою та продюсеркою Zero Gravity Management – Моллі Гурвіц.