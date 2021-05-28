Эпизод начинается довольно эмоционально, особенно, когда все актеры – Дженнифер Энистон, Лиза Кудров, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан – возвращаются на съемочную площадку с воспроизведенными культовыми декорациями, где они снимали "Друзей". Камера следует за тем, как компания ходит вокруг, ловя воспоминания и делясь историями о 10-летнем опыте создания одного из лучших шоу, что когда-либо транслировались по телевидению.

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Хотя в эпизоде ​​воссоединения "Друзей" есть знаменитости, неожиданные встречи и даже викторины, интересными стали истории, которые актеры рассказывали о своем опыте участия в шоу. И именно в этих дискуссиях раскрылись некоторые откровения – от забавных до потрясающих.

8 неожиданных фактов эпизода "Друзья: Воссоединение"

1. Кортни Кокс имела шпаргалки своих реплик

Одно из самых интересных открытий происходит в начале выпуска, когда Леблан вспоминает, как Кокс прятала свои реплики на обеденном столе в квартире Моники и Рейчел. Однажды, прямо перед съемками, Леблан забрал шпаргалки Кортни Кокс, которые она прятала за миской, что всегда стояла на столе, и рассказал, что она очень разозлилась на него, когда они начали снимать дубль.



Леблан рассказывает историю о шпаргалках Кортни Кокс / Скриншот эпизода

2. Дэвид Швиммер не был поклонником обезьяны Роса – Марселя

Обезьяна Марсель была представлена ​​в первом сезоне шоу. И хотя Энистон вспомнила, как она любила Марселя, Швиммер рассказал, что он не был самым большим его поклонником. "Прежде всего, я хочу сказать, что люблю животных", – сказал актер, прежде чем пустить в ход очень смешную тираду о том, чем именно Марсель его нервировал:

Когда обезьяна отдыхала, она садилась мне на плечо, и тренер подходил и просто давал обезьяне поесть живых личинок. Так что обезьяна сидела у меня на плече и ела личинок: ломала их пополам и съедала, а потом просто делала так (Швиммер положил руки на голову). Так что в моей голове были обезьяньи грязные руки. Именно поэтому Марселю совсем скоро нужно было "отвалить",

– смеется актер.



Обезьяна Марсель и Дэвид Швиммер / Скриншот из эпизода

3. Мэтт Леблан вывихнул плечо на съемках "Эпизода, где никто не готов"

В культовом эпизоде ​​3-го сезона, Джои и Чендлер дерутся за место в кресле. Они некоторое время бегали друг за другом, пока в какой-то момент Джои не сядет в него. На четвертом дубле Леблан настолько увлекся, что сильно ударился о плечо и вывихнул его, когда очередной раз падал в кресло с разбега. Режиссеры закрыли производство и были вынуждены ждать, пока рука Леблан не зажила, прежде чем они смогли снять конец эпизода, поскольку в эпизоде ​​участвовали все актеры в одной комнате. Но это объясняет, почему в следующем эпизоде ​​шоу он начинается с того, что Джои падает с кровати за кадром, что приводит к тому, что он носит перевязку до конца эпизода.



Актеры пересматривают дубль, в котором Леблан сломал руку / Скриншот из эпизода

4. Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признали, что были влюблены

Наибольшим откровением специального выпуска воссоединения "Друзей" стал ответ на вопрос модератора Джеймса Корден, когда он спросил, были ли у кого-то закадровые романы. Энистон и Швиммер посмотрели друг на друга, прежде чем Швиммер рассказал всю правду.

Оказалось, что в первом сезоне Швиммер был влюблен в Дженнифер, на что Энистон добавила, что она тоже была влюблена в него.

В какой-то момент мы оба очень увлеклись чувствами друг к другу. Но это было похоже на прохождение двух кораблей, потому что один из нас всегда был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу. Мы уважали это,

– прокомментировал Дэвид.

Энистон продолжила, добавив, что первый их поцелуй был тот, которого они оба ждали – на экране, в эпизоде, когда Росс и Рейчел впервые поцеловались:

Честно говоря, я помню, как однажды сказал Дэвиду: "Будет ужасно, если мы с тобой впервые поцелуемся и это будет по национальному телевидению". Конечно, так и произошло – первый раз мы поцеловались в том кафе. Так что мы просто направили все наше обожание и любовь друг к другу в Росс и Рейчел,

– объяснила Дженнифер Энистон.

После этого разоблачения показали кадры table reading со Швиммером и Энистон, где они читают трогательные сцену вслух друг другу (и особую химию поклонники могут почувствовать сейчас). Это честно объясняет, почему отношения Росса и Рэйчел были такими настоящими, ведь актеры действительно направляли свои чувства друг к другу на своих героев.



Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер во время чтения сцены с поцелуем / Скриншот из эпизода 5. Актеры категорически против снимать фильм Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер во время чтения сцены с поцелуем / Скриншот из эпизода На вопрос, будет ли когда-нибудь фильм "Друзья", как это порой делают режиссеры и актеры популярных сериалов, шестерка единогласно ответила "нет", ведь, по мнению Кудров, продолжение испортит финал шоу: Нет, потому что это все. Марта Кауфман и Дэвид Крейн закончили шоу очень хорошо. У всех очень хорошая жизнь, и им придется запутывать снова все эти красивые вещи, чтобы были новые истории. А я не хочу, чтобы чей-то счастливый конец был разгадан,

– прокомментировала Лиза Кудров. Интересно Леди Гага споет с Лизой Кудроу: все, что известно о спецепизоде "Друзья: Воссоединение" 6. Актеры рассказали о настоящем своих персонажей Подытоживая, актеров спросили, что, по их мнению, произошло с их персонажами. Что касается Роса и Рейчел, Энистон предположила, что они поженились, и они родили еще детей, а Росс все еще играет с костями (подразумевает палеонтологию, профессию Геллера). Кортни Кокс сказала что, хотя дети Моники и Чендлера, вероятно, уже закончили обучение, Моника по-прежнему "очень конкурентоспособная" мама. И также актриса добавила, что Чендлер заставляет ее смеяться каждый день. По словам Кудров, Фиби все еще счастлива в браке с Майком, они живут в Коннектикуте. Также Лиза подчеркнула, что у Фиби с Майком родились дети, и она (Фиби) является защитницей для своих детей, которые немного другие, а также – всех детей, которые немного другие: Фиби разработала программу по искусству и музыке. А Джои? Леблан сказал, что открыл магазин сэндвичей где-то на Венис-Бич. 7. Леди Гага и Лиза Кудров исполнили легендарную песню про кота Как известно, по сюжету сериала, Фиби не слишком любила, когда кто-то исполнял ее песни. Особенно песню про кота. Впрочем, кажется, что дуэт этих прекрасных женщин удался на славу. Также Леди Гага поблагодарила Фиби, что актриса исполнила роль особого человека, который очень отличается от других. Певица подчеркнула, что исполнение Лизой Кудров такой роли морально и психологически помогло ей и многим другим людям, которые чувствуют себя иначе. Лиза Кудров расчувствовалась от такой откровенности.



Леди Гага и Лиза Кудров исполняют песню про кота / Скриншот из эпизода

8. Кара Делевинь, Джастин Бибер, Синди Кроуфорд…

...и это далеко не весь список звезд, которые появились в эпизоде. Известный участник кей-поп группы BTS признался, что выучил английский язык благодаря сериалу "Друзья".

Кит Харингтон, звезда "Игры престолов", подчеркнул, что сериал стал культовым благодаря гениальной игре шести актеров, которые делали своих персонажей незабываемыми.

Дэвид Бекхэм прокомментировал, что продолжает просматривать сериал, когда остается один без жены и детей. Ведь, по мнению Бекхэма, сериал создает особую атмосферу дома. Любимым эпизодом футболиста является "Эпизод, где никто не готов".

Поклонники особенно ждали костюмированный показ мод от звезд и это было потрясающе! Кара Делевинь появилась на подиуме в образе Рейчел-подружки невесты в розовом платье, а также в костюме Рождественского броненосца, наполовину еврея, друга Санта Клауса.

Джастин Бибер поразил в костюме Спадника – наполовину картофеля, наполовину русского спутника, костюма Роса на Хэллоуин.

Синди Кроуфорд также появилась в образе Роса – в узких кожаных брюках.