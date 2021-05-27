Премьера специального эпизода "Друзья: Воссоединение" от HBO Max в Украине доступна к просмотру поклонникам культового сериала с сегодняшнего дня, 27 мая 2021 года. Получить ностальгический восторг можно двумя способами: через Vodafone TV и OLL.TV.

Интересно Леди Гага споет с Лизой Кудроу: все, что известно о спецепизоде "Друзья: Воссоединение"

Как посмотреть "Друзья: Воссоединение" на Vodafone TV

Как отметили в компании Vodafone, сериал можно будет посмотреть в подписке "Амедиатека". Сама подписка доступа к контенту "Амедиатеки" доступна в пакете Vodafone "Оптимальный".

Для того, чтобы посмотреть спецвыпуск "Друзья: Воссоединение" на Vodafone TV, вам нужно установить программу Vodafone с Huawei App Gallery, Play Market или App Store. Также сервис доступен на всех новых версиях Smart TV в магазинах приложений Samsung и LG, а также через веб-версию на сайте Vodafone TV.

Затем вам необходимо войти в свой аккаунт вашего номера телефона и выбрать тарифный пакет для Vodafone TV. Для просмотра нового эпизода "Друзей" стоит выбрать пакет "Оптимальный".

Для того, чтобы активировать пакет "Оптимальный", необходимо отправить бесплатное SMS с текстом "1" на номер 30094. Стоимость пакета 119 гривен за 30 дней, но первые 7 дней пользования бесплатные.

Как посмотреть "Друзья: Воссоединение" на OLL.TV

Недавно эксклюзивные права на контент Amediateka (и сериал "Друзья") получил украинский сервис OLL.TV, который входит в "Медиа Группу Украина". Посмотреть специальный эпизод можно на компьютере через сайт OLL.TV, или на телевизоре, если он поддерживает установку соответствующего приложения.

Для того, чтобы посмотреть новый эпизод вам нужно оформить подписку "Oll inclusive xtra sport". На подписку доступна акция – 2 недели доступа к контенту OLL.TV за 1 гривну. Без акции стоимость подписки за один месяц стоит 189 гривен.

Чтобы посмотреть "Друзья: Воссоединение" на телевизоре вам нужно установить приложение на устройство. Если у вас телевизор на базе Android, достаточно выполнить следующие действия:

зайти во внутренний магазин Google Play;

ввести в поиске название приложения OLLTV;

нажать на кнопку загрузки;

дождаться загрузки и открыть приложение.

К теме За что мы любим сериал "Друзья": подборка культовых моментов из истории

В приложении нужно ввести данные, которые вы указывали при регистрации на сайте и пароль, или зарегистрироваться прямо из приложения. Приятного просмотра!