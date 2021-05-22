Можем ли мы представить, чтобы Монику играла Дженифер Энистон, как это было на первых пробах сериала? Может ли быть кофейня Central Perk без оранжевого дивана? Ответом на все вопросы будет – " Однозначно, что нет!". Поэтому мы собрали все лучшее, без чего нельзя представить наших любимых телеэкранных "друзей".

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Культовые моменты сериала "Друзья"

1. Моменты, где Джоуи Триббиани заигрывает

Трудно представить Джои Триббиани, актера-ловеласа, который не будет заигрывать с девушкой. Но, как мы знаем, это тяжелое искусство не всем по силам, – в чем же секрет? Наверное, в блестящей игре Мета Леблана.

2. Моменты, где Фиби Буффе рассказывает о своей жизни

Почти все 10 сезонов зрители узнавали о Фиби Буффе что-то новое. Какой может быть многогранной жизнь, когда у тебя не просто есть сестра-близняшка, но еще ты находишь брата по папиной линии и становишься его детям суррогатной матерью. Напрашивается лишь один вопрос, который когда-то озвучила Рейчел: "И как это ты никогда не попала к Опре?".

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3. Моменты с едой

Еда в сериале "Друзья" занимает важнейшее место. Невозможно забыть, что Джоуи никогда не делится едой, а Рос любит сэндвичи с индейкой. И хоть на самом деле за все 10 сезоне фактической еды в сериале не так уж много, но когда она появляется, то становится едва ли не еще одним персонажем сериала.

4. Моменты-визитки сериала

Очень мало фильмов или сериалов, цитаты из которых набирают статус легендарных. Сериал "Друзья" на первом месте среди всех.

5. Момент, где все играют в викторину

Поклонники хорошо помнят крик Моники, после проигрыша своей квартиры в викторине в пользу Джоуи и Чендлера. Такой крик, наверное, прозвучал не в одном доме, когда фанаты узнали о том, что 10 сезон сериала будет последним. Судя по трейлеру нового эпизода "Друзья: Воссоединение" викторина будет продолжена, – интересно только на что будут играть на этот раз?

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6. 10 ключевых моментов

Трудно выбрать лучшие моменты сериала, где культовыми стали не только фразы главных и второстепенных героев, но даже апартаменты кофейни, в которой собирались шестеро друзей. Поэтому назовем эти моменты ключевыми, ведь именно они задали шарма и особой атмосферы всему сериалу.