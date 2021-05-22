Чи можемо ми уявити собі, щоб Моніку грала Дженіфер Еністон, як це було на перших пробах серіалу? Чи може бути кав'ярня Central Perk без помаранчевого дивана? Відповіддю на усі запитання буде – "Однозначно, що ні!". Тож ми зібрали все найкраще, без чого не можна уявити наших улюблених телеекранних "друзів".

До теми Меттью Перрі стурбував фанатів: що говорять в мережі та реакція актора серіалу "Друзі"

Культові моменти серіалу "Друзі"

1. Моменти, де Джої Тріббіані заграє

Важко уявити Джої Тріббіані, актора-ловеласа, який не буде загравати до дівчини. Але, як ми знаємо, це важке мистецтво не всім під силу, – в чому ж секрет? Напевно, у блискучій грі Мета Леблана.

2. Моменти, де Фібі Буффе розповідає про своє життя

Майже всі 10 сезонів глядачі дізнавались про Фібі Буффе щось нове. Яким може бути багатогранним життя, коли не просто маєш сестру-близнючку, але й знаходиш брата по татовій лінії і ти стаєш його дітям сурогатною матір'ю. Напрошується лише одне питання, яке колись озвучила Рейчел: "І як це ти ніколи не потрапила до Опри?".

Цікаво Як добре ви знаєте серіал "Друзів": тест для справжніх фанатів ситкому

3. Моменти з їжею

Їжа в серіалі "Друзі" займає надважливе місце. Неможливо забути, що Джої ніколи не ділиться їжею, а Рос полюбляє сендвічі з індичкою. І хоч насправді за усі 10 сезоні фактичної їжі в серіалі не так вже й багато, але коли вона з'являється, то стає чи не ще одним персонажем серіалу.

4. Моменти-візитівки серіалу

Дуже мало є фільмів чи серіалів, цитати з яких набирають статус легендарних. Серіал "Друзі" на першому місці серед усіх.

5. Момент, де всі грають у вікторину

Шанувальники добре пам'ятають крик Моніки, після програшу своєї квартири у вікторині на користь Джої та Чендлера. Такий крик, напевно, прозвучав не в одній домівці, коли фани дізнались про те, що 10 сезон серіалу буде останнім. Судячи з трейлера нового епізоду "Друзі: Возз'єднання" вікторина буде продовжена, – цікаво тільки на що гратимуть цього разу?

Цікаво HBO Max опублікував довгоочікуваний повний трейлер "Друзі: Возз'єднання"

6. 10 ключових моментів

Важко вибрати найкращі моменти серіалу, де культовими стали не тільки фрази головних та другорядних героїв, ба навіть апартаменти кав'ярні, в якій збирались шестеро друзів. Тому назвемо ці моменти ключовими, адже саме вони задали шарму та особливої атмосфери усьому серіалу.