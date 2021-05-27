Планам съемки спецепизода сериала "Друзья" помешала эпидемия COVID-19, ведь эпизод ожидали снять еще в 2020 году. Как утверждает в интервью Variety сам режиссер и продюсер шоу Бен Уинстон, – он выиграл время и превратил время карантина в летний курс обучения специально для того, чтобы ничего не пропустить из мира "Друзей". Сам эпизод снимали немного дольше двух дней, но это того стоило, ведь Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс-Аркетт, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан впервые за 17 лет были все вместе.

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Что мы увидим в спецепизоде "Друзья: Воссоединение"

1. Леди Гага споет дуэтом с Кудроу авторскую песню персонажа Фиби Буффе – "Smelly Cat".

Для Variety режиссер утверждает, что было несколько вариантов звезд, которых хотели пригласить, чтобы выполнить легендарную песню из сериала. Мы перебрали несколько имен, но согласились, что Гага была бы лучшим вариантом из них. По словам звезды, она во многом ассоциирует и чувствует себя близкой с Фиби, сообщает Уинстон.

2. О своих бывших только вспомнят

Уинстон оговорился, что актеры вспомнят многих приглашенных звезд шоу, в том числе бывшего мужа Энистон Брэда Питта и Джулию Робертс, с которой Перри встречался после эпизода в сериале. Звезды, к сожалению, не были приглашены для съемок спецепизода. Судя по трейлеру, в эпизоде ​​появятся Том Селлек, который сыграл парня Моники (Кортни Кокс-Аркетт), Ричарда, а также (Oh my God!) легендарная Мэгги Уилер, сыгравшая роль эпатажной подружки Чендлера Дженис. Мы также увидим и Риз Уизерспун, которая выполняла роль сестры Рэйчел – Джил Грин.

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3. Раскроют тайны романов за кулисами: Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер были влюблены

Журналу People Энистон и Швиммер рассказали, что влюбленными были не только их персонажи, Рейчел и Росс. Швиммер признался, что в первом сезоне был сильно влюблен в Дженнифер. Но подчеркнул, что это было похоже на прохождение двух кораблей мимо друг друга, потому что кто-то из них всегда был в отношениях, и они никогда не пересекали эту границу.

Честно говоря, я помню, как однажды сказала Дэвиду: "Будет ужасно, если мы с тобой впервые поцелуемся на национальном телевидении". Конечно же, первый раз мы поцеловались в том кафе. Так что мы просто направили все обожание и любовь друг к другу в Росс и Рейчел,

– добавила Энистон.

4. Никакого Zoom, кроме...

В трейлере к новому эпизоду есть несколько моментов, где актеры встречаются с репортером через видеосвязь. Но Бен Уинстон отметил, что еще на раннем этапе договоренности о съемках решил: все гости должны быть лично. Исключение сделали только для Джеймса Майкла Тайлера, который играл Хантера, работника кафе Central Perk.

5. Table reading

Также мы видели в трейлере, как шестеро актеров сидят за одним столом и зачитывают известные реплики и диалоги из сериала. Это же подтвердил сам режиссер спецепизода.

Я чувствовал, что чтение диалогов было действительно особенным. Мы снимали их на четыре камеры вокруг них на террасе. Это сложный способ съемки, потому что нельзя позволить камерам снимать друг друга. Это была настоящая наука. Я действительно хотел, чтобы было ощущение, что они одни в комнате. Если бы они читали за длинным или квадратным столом, это было бы не так красиво. В тот момент все было о них,

– подчеркнул Бен Уинстон.

6. Модель Кара Делевинь в образе Рейчел и другие

Вспомним также, что в трейлере мы могли бегло увидеть модель Кару Делевинь в известном розовом платье подружки невесты Рейчел с эпизода со свадьбой Барри и Минди. Когда Делевинь поворачивается к зрителям спиной, становится понятно, что это косплей момента, когда задняя часть платья Рейчел застряла в нижнем белье прямо перед церемонией, после чего, по сюжету, она была посрамлена своим бывшим.

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6. Викторина и блицраунд

Судя по трейлеру нового эпизода, викторина будет продолжена, – интересно только на что "Друзья" будут играть на этот раз? Ведь на этот раз, очевидно, что актеры будут играть на определение, кто лучше знает сюжет.

Премьера специального эпизода "Друзья: Воссоединение" состоится 27 мая 2021 года на стриминговой платформе HBO Max.