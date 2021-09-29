Як повідомляє джерело, нещодавно зірка розповіла про те, як вразили усіх учасників проєкту "Друзі" розмови та зустрічі у "рідних" стінах декорацій. Актори серіалу провели разом більше 10 років поруч і стали майже рідними один для одного, як і їх герої.

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Для видання The New York Times Дженніфер Еністон зізналася, що колишні колеги по знімальному майданчику відчували "блаженне невігластво", коли погодились на спецепізод возз’єднання,

Ми думали: наскільки весело буде повернутися на саме таку студію Stage 24, якою вона була, якою ми її залишили? Але це був удар у саме серце. Виявляється, подорожувати у часі не так просто,

– розповіла акторка.

Зйомки серіалу "Друзі" закінчились більше 15 років тому, у 2004 році. І Еністон запевнила, що тоді усі її колеги мали запал в очах та тримали "хвіст трубою", що свідчить про те, що усі вони були дуже оптимістично налаштовані на майбутнє.

Але на кожного з нас чекало багато. Жорсткі істини, зміни й втрати, немовлята, шлюби та розлучення, викидні,

– зазначила Еністон.

Варто загадати також, що після публікації трейлера спецепізоду "Друзі: Возз'єднання" шанувальники серіалу були стурбовані поведінкою та самопочуттям одного з учасників проєкту – Меттью Перрі. Це було викликано колишніми скандалами актора, які були пов'язані з алкоголем та наркотиками.

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