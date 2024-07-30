Еще одна комедийная украинская лента теперь доступна для просмотра на Netflix

На стриминговой платформе Netflix в последнее время наблюдается рост количества украинских фильмов, которые доступны для просмотра. Зрителей радуют новые кинокартины, представляющие разнообразные жанры и темы, от драмы до комедии. Последним дополнением к этой коллекции стала комедия "Коза Ностра. Мама уезжает".

Лента уже доступна для просмотра на платформе. Узнайте в материале Кино 24, о чем сюжет фильма и почему его стоит посмотреть всем поклонникам хорошего юмора.

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Комедия "Коза Ностра. Мама едет" вышла на Netflix

Сюжет комедии "Коза Ностра. Мама едет" разворачивается вокруг главной героини Влады Козы, которая решает продать свой дом в Карпатах и отправиться на Сицилию. Ее цель – помочь дочери с новорожденным ребенком, о чем она не предупреждает дочь заранее. Прибыв на остров, Влада сталкивается с неожиданной ситуацией: ее дочь имеет совсем другие планы, что приводит к ссоре между ними.

После этого Влада оказывается на вилле у прошлого могущественного итальянского мафиози дона Фредо. Эта встреча становится началом череды веселых и непредсказуемых приключений, которые переплетаются с комедийными ситуациями и культурными столкновениями.

"Коза Ностра. Мама едет": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Коза Ностра. Мама едет" не только развлекательный, но и трогательный, касается темы семейных ценностей и межкультурных взаимоотношений. Он предлагает зрителям путешествие в мир, где юмор и эмоции идут рука об руку, а также дает возможность ближе познакомиться с украинским кино. Эта комедия является прекрасным примером качественного контента на Netflix, который привлекает внимание к разнообразию и богатству украинской кинематографии.