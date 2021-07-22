"Красотка на взводе" – от комедии до экшена: интервью с главной героиней Кейт Бекинсейл

Перед премьерой экшн-комедии главная звезда фильма – британская актриса Кейт Бекинсейл, которая прошла путь от инженю в экранизациях классики ("Эмма") к прирожденной экшн-героини в "Другом мире", "Ван Хельсинг", "Вспомнить все", рассказала про свой новый проект и почему ей так полюбилась Линди.

В украинских кинотеатрах новая экшн-комедия "Красотка на взводе" стартует 29 июля 2021 года. В фильме сыграют: Кейт Бекинсейл в образе титульной "красавицы", Стэнли Туччи в роли ее лучшего друга и психиатра, Джай Кортни в неожиданном амплуа рокового мужчины, Бобби Каннавале и Лаверна Кокс в образах парочки копов, и сама лауреат премии "Оскар" Сьюзан Сарандон в роли деловой женщины, которая явно "слишком много знает". Эксклюзивное интервью Редакции Кино 24 передала пресс-служба фильма "Вольга Украина".

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Что рассказывает фильм?

Комедия рассказывает о прекрасной девушке Линде, чьи экстраординарные способности (сила, быстрота, ловкость) напрямую связаны со вспышками гнева, мешающих вести привычный для большинства образ жизни. Пока она не встречает харизматичного психиатра доктора Манчина, который создал девайс, обуздывающий ее приступы. Линди пытается начать новую жизнь и даже знакомится с очаровательным Джастином, вот только дела очень быстро принимают скверный оборот и Линде не остается ничего другого, как пройтись по всему криминальному миру города с присущей ей грацией, яростью и чувством юмора.

"Красотка на взводе" 2021: смотрите трейлер

Интервью с Кейт Бекинсейл, актрисой фильма "Красотка на взводе"

Кейт, поздравляем вас с выходом нового экшена "Красотка на взводе" на большие экраны. В большинстве своих сцен фильм абсолютно комедийный. Это все было в сценарии, или получилось в процессе?

Спасибо! Да, большая часть шуток сразу же предполагалась по тексту, но часть пришли к нам в голову уже во время съемок. Я не очень понимаю как можно играть со Стэнли Туччи и не ударится в импровизацию (смеется). Суховатое чувство юмора Линди – была одной из первых черт ее характера, в которую я просто влюбилась.

Образ Линди – был ключевым привлекательным аспектом в проекте?

Не только, но безусловно самым важным. Линди – честна до жестокости. Естественная. Она вызывает невольную симпатию, зритель обязательно будет переживать за нее. Она очень смелая, любит справедливость, но вместе с тем – никакая не ханжа, а это очень важно. Я не понимаю, как в таком жанре играть с абсолютно серьезным лицом. Это же не вампирское кино (улыбается).

Но в общем, сразу предполагалось, что будет большой каст с харизматичными актерами, этого и требовал сценарий. И сама история меня задела просто тем фактом, что все хотят сделать Линди обычной, вместо того, чтобы создать правильную адаптацию и применить ее способности. К тому же кино сняла Таня Векслер, а я влюблена в ее предыдущие проекты. Таня открыта для новых идей, но вовсе не потому, что у нее самой не хватает воображения. Она нашла идеальный баланс, который мечтаешь увидеть в любом режиссере, – она точно знает, чего хочет, но при этом прислушивается к чужим идеям.



Кейт Бекинсейл в фильме "Красотка на взводе" / Фото пресс-служба "Вольга Украина"

Вы упомянули Стэнли Туччи. Расскажите, как вам работалось с ним и другими актерами?

Я точно хотела бы, чтобы Стэнли Туччи и правда стал моим психотерапевтом, это сразу бы решило столько вопросов! У нас собралась замечательная команда, не только в плане таланта и интереса к проекту, но и просто по человеческим качествам и рабочей этике. Безусловно – это одна из самых удачных съемок в моей карьере. Было очень продуктивно и очень весело. Джай Кортни – настоящий джентльмен, как и Бобби Каннавале, Лаверн – просто невероятна, ее комедийный тайминг – выше всяких похвал. Ну и встретить на площадке моего кумира Сьюзан Сарандон – очень дорого стоит!

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В "Красавице на взводе" очень много разного рода экшен сцен: бои, погони, взрывы. Расскажите, как проходила подготовка или с вашим опытом все было намного легче?

Опыт – это хорошо, а постоянные тренировки – еще лучше. Я всегда перед каждой съемкой увеличиваю интенсивность тренировок, особенно, если это экшн-проект. Подготовительный этап "Красавицы" проходил в Европе, съемки готовились в Лондоне, в то время, как я была в Лос-Анджелесе, но по приезду каскадерская команда была готова оперативно "подогнать" под меня хореографию боев. Я хотела, чтобы она продолжала двигаться, как живой человек, а не вампир, или супергерой. Да, она ловка и сильна, но она ведь и по-своему хрупка и полна сомнений.



Бобби Каннавале в фильме "Красотка на взводе / Фото пресс-служба "Вольга Украина"

Ваш новый фильм немного переворачивает привычный сюжет о мужчине с темным прошлым, который отправляется мстить за любимую. Это так?

Да-да, Джай Кортни у нас настоящая принцесса (смеется), за честь которого должна вступиться Линди. Конечно, идея мести за любимого – не нова, но редко речь идет о грубой силе, скорее об интригах. Пожалуй, это единственный штамп, который мы перевернули. В общем, мужчины есть и среди соперников Линди, так и среди союзников. И ей придется пару раз применить силу к совершенно невыносимым женщинам, но что ж, они не оставили ей выбора! Кто есть кто – тоже важная часть сюжета, поэтому обойдусь без спойлеров.

У "Красавицы на взводе" очень интересный тон: начало практически как у триллера, потом это переходит в романтическую, пусть и весьма необычную, но комедию, а потом начинается экшн.

Да – да, и при этом Тане (Векслер – режиссер фильма) удалось все прекрасно сбалансировать. В начале мы видим историю Линди, которая весьма трагична. Потом мы быстро понимаем, что она переросла в экстраординарную девушку, которая не потеряла юмора и воли к жизни. Она знакомится с парнем, стесняется на первом свидании, влюбляется – все как в обычной жизни. Было важно создать такую атмосферу в фильме, для контраста и, конечно, чтобы зритель еще больше полюбил Линди такой милой.



Кейт Бекинсейл в фильме "Красотка на взводе" / Фото пресс-служба "Вольга Украина"

Стоит ли ждать продолжения приключений Линди?

Я точно хотела бы вернуться к ее истории, уверена, что жизнь у нее в дальнейшем будет потрясающая, пусть и немного опасная.