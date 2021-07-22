В українських кінотеатрах нова екшн-комедія "Красуня на драйві" стартує 29 липня 2021 року. У фільмі зіграють: Кейт Бекінсейл в образі титульної "красуні", Стенлі Туччі в ролі її кращого друга та психіатра, Джай Кортні у несподіваному амплуа фатального чоловіка, Боббі Каннавале і Лаверна Кокс в образах парочки копів, і сама лауреатка премії Оскар С’юзан Сарандон у ролі ділової жінки, яка вочевидь "занадто багато знає". Ексклюзивне інтерв’ю Редакції Кіно 24 передала пресслужба фільму "Вольга Україна".

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Що розповідає фільм?

Комедія розповідає про прекрасну дівчину Лінді, чиї екстраординарні здібності (сила, швидкість, спритність) безпосередньо пов'язані зі спалахами гніву, що заважають вести звичний для більшості спосіб життя. Поки вона не зустрічає харизматичного психіатра доктора Манчіна, який створив девайс, що приборкує її напади. Лінді намагається почати нове життя і навіть знайомиться з чарівним Джастіном, ось тільки справи дуже швидко приймають поганий оборот і Лінді не залишається нічого іншого, як пройтися по всьому кримінальному світу міста з властивою їй грацією, люттю та почуттям гумору.

"Красуня на драйві" 2021: дивіться трейлер

Інтерв’ю з Кейт Бекінсейл, акторкою фільму "Красуня на драйві"

Кейт, вітаємо вас з виходом нового екшену "Красуня на драйві" на великі екрани. У більшості своїх сцен фільм абсолютно комедійний. Це все було в сценарії, або вийшло у процесі?

Дякую! Так, більша частина жартів відразу ж передбачалася по тексту, але частина прийшли до нас в голову вже під час зйомок. Я не дуже розумію як можна грати зі Стенлі Туччі і не вдариться в імпровізацію (сміється). Сухувате почуття гумору Лінді – була однією з перших рис її характеру, в який я просто закохалася.

Образ Лінді – був ключовим привабливим аспектом в проєкті?

Не тільки, але безумовно найважливішим. Лінді – чесна до жорстокості. Природна. Вона викликає мимовільну симпатію, глядач обов'язково буде переживати за неї. Вона дуже смілива, любить справедливість, але разом з тим – ніяка не ханжа, а це дуже важливо. Я не розумію, як в такому жанрі грати з абсолютно серйозним обличчям. Це ж не вампірське кіно (посміхається).

Але загалом, відразу передбачалося, що буде великий каст з харизматичними акторами, цього і вимагав сценарій. І сама історія мене зачепила просто тим фактом, що всі хочуть зробити Лінді звичайною, замість того, щоби створити правильну адаптацію і застосувати її здібності. До того ж кіно зняла Таня Векслер, а я закохана в її попередні проєкти. Таня відкрита для нових ідей, але зовсім не тому, що у неї самої не вистачає уяви. Вона знайшла ідеальний баланс, який мрієш побачити в будь-якому режисерові, – вона точно знає, чого хоче, але при цьому прислухається до чужих ідей.



Кейт Бекінсейл у фільмі "Красуня на драйві" / Фото пресслужба "Вольга Україна"

Ви згадали Стенлі Туччі. Розкажіть, як вам працювалося з ним та іншими акторами?

Я точно хотіла б, щоб Стенлі Туччі і правда став моїм психотерапевтом, це відразу б вирішило стільки питань! У нас зібралася чудова команда, не тільки в плані таланту та інтересу до проєкту, але й просто за людськими якостями і робочою етикою. Безумовно – це одна з найбільш вдалих зйомок в моїй кар'єрі. Було дуже продуктивно і дуже весело. Джай Кортні – справжній джентльмен, як і Боббі Каннавале, Лаверн – просто неймовірна, її комедійний таймінг – вище всяких похвал. Ну і зустріти на майданчику мого кумира Сьюзан Сарандон – дуже дорого коштує!

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В "Красуні на драйві" дуже багато різного роду екшен сцен: бої, погоні, вибухи. Розкажіть, як проходила підготовка або з вашим досвідом все було набагато легше?

Досвід – це добре, а постійні тренування – ще краще. Я завжди перед кожною зйомкою збільшую інтенсивність тренувань, особливо, якщо це екшн-проєкт. Підготовчий етап "Красуні" проходив в Європі, зйомки готувалися в Лондоні, в той час, як я була в Лос-Анджелесі, але по приїзду каскадерська команда була готова оперативно "підлаштувати" під мене хореографію боїв. Я хотіла, щоб вона продовжувала рухатися, як жива людина, а не вампір, або супергерой. Так, вона спритна і сильна, але вона ж і по-своєму тендітна та повна сумнівів.



Боббі Каннавале у фільмі "Красуня на драйві" / Фото пресслужба "Вольга Україна"

Ваш новий фільм трохи перевертає звичний сюжет про чоловіка з темним минулим, який відправляється мстити за кохану. Це так?

Так-так, Джай Кортні у нас справжня принцеса (сміється), за честь якого повинна заступитися Лінді. Звичайно, ідея помсти за коханого – не нова, але рідко йдеться про грубу силу, скоріше про інтриги. Мабуть, це єдиний штамп, який ми перевернули. Загалом, чоловіки є і серед суперників Лінді, так і серед союзників. І їй доведеться пару раз застосувати силу до абсолютно нестерпних жінок, але що ж, вони не залишили їй вибору! Хто є хто – теж важлива частина сюжету, тому обійдуся без спойлерів.

У "Красуні на драйві" дуже цікавий тон: початок практично як у трилера, потім це переходить в романтичну, нехай і вельми незвичайну, але комедію, а потім починається екшн.

Так-так, і при цьому Тані (Векслер – режисер фільму) вдалося все прекрасно збалансувати. На початку ми бачимо історію Лінді, яка вельми трагічна. Потім ми швидко розуміємо, що вона переросла в екстраординарну дівчину, яка не втратила гумору та волі до життя. Вона знайомиться з хлопцем, соромиться на першому побаченні, закохується – все як у звичайному житті. Було важливо створити таку атмосферу у фільмі, для контрасту і, звичайно, щоб глядач ще більше полюбив Лінді такою милою.



Кейт Бекінсейл у фільмі "Красуня на драйві" / Фото пресслужба "Вольга Україна"

Чи варто чекати продовження пригод Лінді?

Я точно хотіла б повернутися до її історії, впевнена, що життя у неї надалі буде приголомшливе, нехай і трохи небезпечне.